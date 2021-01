Palmeiras na final da Libertadores muda datas do futebol brasileiro

Classificado para a final da Libertadores após eliminar o River Plate com 3 a 2 no placar agregado, o Palmeiras ainda está vivo em outras duas competições. Por isso, o calendário do futebol brasileiro precisou ser reajustado.

Afinal, além de estar na final da Libertadores, o Palmeiras também vai jogar a decisão da Copa do Brasil, que teve suas datas alteradas. Assim como três rodadas do Brasileirão de 2020, que ainda tem o alviverde entre os times com chances de disputar o título.

Palmeiras na final da Libertadores: novas datas

A final da Libertadores será disputada no dia 30 de janeiro, às 17 horas, no estádio do Maracanã, entre Palmeiras e Santos ou Boca Juniors. Mas decisão da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio estava marcada já para o dia 3 de fevereiro. Assim, a CBF precisou reajustar o calendário de suas competições.

Copa do Brasil

Com a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, as partidas da decisão da Copa do Brasil, que estavam marcadas para 3 e 10 de fevereiro, passam para 11 e 17 de fevereiro.

Além disso, se o Palmeiras conquistar o título da Libertadores e ganhar uma vaga no Mundial de Clubes, haverá novas mudanças. Afinal, o alviverde estrearia no Qatar no dia 7 de fevereiro, e a final do Mundial está prevista para o dia 11.

Assim, em caso de título palmeirense na Libertadores, as finais da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio passariam dos dias 11 e 17 de fevereiro para 28 de fevereiro e 7 de março de 2021.

Brasileirão

Em sexto lugar no Campeonato Brasileiro e ainda com chances remotas de título, o Palmeiras mexeu com o calendário da reta final da competição após chegar à final da Libertadores.

Primeiramente, o jogo entre Palmeiras e Botafogo pela 33ª rodada, que estava marcado para o dia 31 de janeiro no Allianz Parque, será remarcado para o dia 2 de fevereiro.

Além disso, pelo menos três rodadas do Brasileirão terão suas datas alteradas. A 34ª rodada, por exemplo, aconteceria entre os dias 6 e 7 de fevereiro (sábado e domingo), seria antecipada para quarta-feira, dia 3.

Já a 35ª rodada ocuparia o espaço da data-base do dia 7 de fevereiro. Finalmente, a rodada 36 passaria do dia 17 para o dia 13 de fevereiro. No entanto, pode haver novas alterações caso o Santos também vá à decisão, ou se o Palmeiras vencer a final da Libertadores.

Em caso de título alviverde no torneio continental, a rodada final do Brasileirão passaria do dia 24 para 25 de fevereiro. Além disso, os jogos do Palmeiras seriam ajustados de modo que o time não atue mais do que uma vez em um intervalo inferior a 66 horas após voltar do Mundial.

Palmeiras volta à final da Libertadores

Campeão da Libertadores de 1999, o Palmeiras não disputava a final da competição desde 2000, quando perdeu para o Boca Juniors. Aliás, o gigante argentino pode reeditar aquela decisão contra o alviverde caso supere o Santos na semifinal.

O Palmeiras, por sua vez, passou sufoco ao perder por 2 a 0 para o River Plate no Allianz Parque. Mas assegurou a vaga graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida na Argentina. Assim, o Palmeiras vai disputar sua quinta final de Libertadores.

A primeira delas foi em 1961, com vitória do Peñarol. E, 1968, sob o comando de Ademir da Guia, o Palmeiras voltou à final da Libertadores, mas perdeu para o Estudiantes no jogo de desempate. Depois disso, o alviverde só retornou à decisão em 1999 e 2000.