SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje contra o Millonarios? Onde assistir (28/5)

Hoje jogo do Flamengo contra o Millonarios, já eliminado da Libertadores, enquanto o Rubro-Negro busca a vitória para seguir nas oitavas de final. A partida que começa às 21h (de Brasília) e ocorre no Maracanã, no Rio. Confira como assistir a disputa nesta terça, 28 de maio.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

Hoje, o jogo do Flamengo terá transmissão do ESPN e Star+. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo - O SBT vai passar a Sul-Americana.

O time do Palestino, sob o comando do técnico Pablo Sánchez, deve escalar Álvaro Montero, Alfonzo, Llinás, Vargas e Banguero (Jorge Arias); Pereira, Giraldo, Rodríguez, David Mackalister Silva e Ruiz; Carvajal.

O Flamengo de Tite pode levar a campo Rossi, Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

A fase de grupos da competição termina em 30 de maio, enquanto as oitavas de final ocorrem de 14 e 21 de agosto.

Jogo do SBT hoje

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Internacional contra o Belgrano. A partida de futebol tem início às 21h30, horário de Brasília, e também será exibido no Star+ e ESPN 4.

O torcedor também pode assistir a partidA na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em "Ao vivo", escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

No SBT Vídeos o modelo é o mesmo. Não precisa pagar nada para ver, a única diferença é que é preciso baixar o aplicativo no celular ou tablet, Android ou iOS. Clique em "ao vivo" e assista a programação do canal em tempo real como e onde quiser.

