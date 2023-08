Vai passar no SBT? Onde assistir Olimpia x Fluminense hoje - 31/08

No confronto de ida, o Fluminense venceu por 2 a 0, no Maracanã

O Fluminense define o último semifinalista da Libertadores nesta quinta-feira, 31 de agosto, contra o Olimpia no Estádio Defensores del Chaco, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor tem a vantagem de 2 a 0 do primeiro jogo, por isso saiba onde assistir ao vivo e do que os times precisam.

Onde assistir Olimpia x Fluminense na Libertadores 2023

O SBT não transmite na TV aberta o jogo do Fluminense e Olimpia na Libertadores hoje. É o canal da ESPN, na TV paga, com narração de Paulo Andrade e comentários de Paulo Calçade, Zinho e Carlos Simon, que transmite o jogo hoje para todo o país.

Quem é assinante do Star Plus, serviço de streaming da Disney, pode acompanhar a partida no computador (www.starplus.com) ou no aplicativo do dispositivo móvel.

O Defensores del Chaco, em Assunção, tem capacidade para 42 mil torcedores. Os brasileiros estão à caminho do Paraguai para apoiar o Tricolor das Laranjeiras em busca da classificação para a semifinal.

O empate basta para o Fluminense avançar para a semifinal da Libertadores. Como venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o Olimpia por 2 a 0, com gols de André e Cano no Maracanã, o Tricolor tem a vantagem fora de casa.

A vitória por qualquer resultado também garante ao clube carioca a classificação. Por outro lado, o Olimpia terá que marcar três gols ou mais na noite desta quinta-feira se quiser continuar até a próxima fase do torneio, além de impedir o Tricolor de aumentar a sua vantagem.

Se vencer por dois gols, aí a soma dos dois confrontos empata e as cobranças de pênaltis é que vão decidir quem fica com a última vaga na semifinal da Libertadores.

Olimpia x Fluminense - jogo de volta nas quartas de final

Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Quem o Fluminense vai enfrentar na semifinal?

A vitória no Defensores del Chaco na noite desta quinta-feira, o último dia do mês de agosto, coloca o Fluminense na rota contra o Internacional na semifinal da Libertadores. O time gaúcho venceu o Bolívar nas quartas de final nos dois jogos, ida e volta.

Do outro lado da chave, o Boca Juniors, que derrotou o Racing nos pênaltis, vai jogar contra o Palmeiras, responsável por eliminar a zebra Deportivo Pereira, da Colômbia. Os ganhadores vão se enfrentar na semifinal, enquanto o Internacional jogará contra o Fluminense ou Olimpia.

A final da Libertadores vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de novembro, sábado, com horário a ser definido pela Conmebol.