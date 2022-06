Liechtenstein x Moldávia: onde assistir o jogo de hoje e horário (03/06)

Nesta sexta-feira, 3 de junho, a primeira rodada do grupo um pela Liga D apresenta o embate entre Liechtenstein x Moldávia, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rheinpark, em Vaduz. Para acompanhar a Liga das Nações hoje, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Liechtenstein x Moldávia hoje?

O jogo entre Liechtenstein e Moldávia hoje será transmitido ao vivo no SporTV 3, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília na Liga das Nações.

O canal do SporTV 3 está disponível somente em operadoras de TV por assinatura e, por isso, se você ainda não possui a emissora na programação, deve entrar em contato com a sua operadora.

Para acompanhar online, o Globo Play disponibiliza a transmissão ao vivo e totalmente gratuita para aqueles que já são assinantes da plataforma.

Informações do jogo Liechtenstein x Moldávia hoje:

Data: 03/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rheinpark, em Vaduz

Arbitragem: Giorgi Kruashvili

Onde assistir: SporTV 3

Liechtenstein e Moldávia na Liga das Nações:

O elenco do Liechtenstein permaneceu na Liga D desde a temporada passada, quando não conseguiu bons resultados para brigar na temporada passada por uma classificação na divisão seguinte do torneio. Por esse motivo, o elenco promete força total em sua estreia nesta sexta.

Do outro lado, o Moldávia acabou rebaixado da Liga C para a quarta divisão da Liga das Nações depois de terminar em último lugar no seu grupo da competição, além de perder para o Cazaquistão no playoff de rebaixamento. Agora, promete dar o seu melhor para voltar até a terceira divisão.

Escalação da Liechtenstein: Benjamin; Jens Hofer, Andreas Malin, Rafael; Livio Meier, Simon, Aron Sale, Fabio Wolfinger; Nicolas Hasler, Noah e Dennis. Técnico: Martin Stocklass

Escalação da Moldávia: Dorian; Vadim Boloham, Veaceslav, Igor Armas; Mihail, Oleg, Vladim, Ioan; Mihail Caimacov, Artur e Ion. Técnico: Serghei Clescenco