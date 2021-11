Liechtenstein x Romênia: horário e onde ver as Eliminatórias

Pela última rodada das Eliminatórias na Europa, as equipes de Liechtenstein x Romênia disputam neste domingo, 14/11, a partir das 14h (horário de Brasília), pelo grupo J jogando no Rheinpark Stadion. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Liechtenstein x Romênia: O jogo de Liechtenstein e Romênia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das duas horas da tarde.

Quando vai ser: 14 de novembro de 2021

14 de novembro de 2021 Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Rheinpark Stadion, cidade de Vaduz, em Liechtenstein

Rheinpark Stadion, cidade de Vaduz, em Liechtenstein TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Últimas notícias da Liechtenstein

Depois de tomar uma goleada com nove gols da Alemanha passada, a equipe do Liechtenstein entra em campo neste domingo buscando conquistar ao menos a sua primeira vitória com qualquer que seja o resultado. Na lanterna com apenas 1 ponto, já está desclassificado e por isso cumpre apenas tabela.

Por fim, para o jogo de hoje, Jens Hofer foi expulso na rodada passada e por isso não poderá entrar em campo.

Informações sobre a Romênia

A Romênia, por outro lado, vem de um empate com a Islândia e ainda tem chances de se classificar através da vice-colocação no grupo através da repescagem final. Porém, se quiser avançar e fazer história em seu país, a seleção precisa vencer o seu jogo e também torcer por tropeços de Armênia e Macedônia do Norte, que também entram em campo pela rodada neste domingo.

Para o confronto, não tem baixas e nenhum jogador lesionado.

Escalações de Liechtenstein x Romênia

Provável escalação da Liechtenstein:

Buchel; Goppel, Kaufmann, Malin, Wolfinger, Grünenfelder; Sele, Frommelt, Hasler; Salanovic, Frick

Provável escalação da Romênia:

Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Tosca; Cicaldau, Marin, Stanciu; Hagi, Alibec, Tanase

+ Veja todos os países que já estão classificados para a Copa de 2022