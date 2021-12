Ajax x Sporting: onde assistir online, horário e escalações do jogo – 07/12

Já classificados para as oitavas, as equipes de Ajax x Sporting se enfrentam nesta terça-feira, 07/12, a partir das 17h (horário de Brasília), na última rodada da Champions na Amsterdam Arena. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje tanto na televisão como online.

Onde assistir ao jogo do Ajax x Sporting hoje: O jogo do Ajax e Sporting terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, cidade de Amsterdam, na Holanda

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com a campanha perfeita até aqui, o Ajax alcançou de maneira antecipada a classificação para as oitavas de final da Champions League. Além disso, se garantiu em primeiro lugar com 15 pontos, ou seja, venceu todos os cinco jogos e pretende ganhar mais um, o sexto na temporada, para chegar na fase eliminatória com toda a confiança necessária em busca do título.

Enquanto isso, o Sporting vem logo atrás, em segundo lugar com 9 pontos também depois de ganhar a sua vaga de maneira antecipada. Desse modo, com três vitórias e duas derrotas, o time português também só cumpre tabela já que só quer fechar o ano de maneira positiva ao levar os três pontos para casa.

1 Ajax – 15 pontos

2 Sporintg – 9 pontos

3 Borussia Dortmund – 6 pontos

4 Besiktas – 0 ponto

Escalações de Ajax x Sporting:

Klaiber, Kudus e Stekelenburg são os desfalques no time dos holandeses ao jogo de hoje.

Do outro lado, os portugueses não podem contar com Jovane, Vinagr, João Palhinha, Coates e Feddal, lesionados.

AJAX: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

SPORTING: Virgínia; Inácio, Neto, Esgaio; Gonçalo Esteves, Ugarte, Bragança, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pote

