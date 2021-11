Champions League 2021/22: classificação dos grupos após 5ª rodada

Com o fim da quinta rodada nesta quarta-feira, 24/11, onze equipes confirmaram a participação nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2021/22. Faltando apenas uma etapa, cinco vagas ainda estão em jogo na fase de grupos durante a última rodada da competição. Veja como ficou a classificação da Champions League 2021/22 completa.

Quem está classificado para as oitavas de final da Champions League 2021/22?

As equipes de PSG, Manchester City, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Chelsea, Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus estão classificados para as oitavas da Champions League na temporada 2021/22.

GRUPO A

Depois de vencer o confronto da quinta rodada, o Manchester City assumiu a liderança e carimbou o passaporte em primeiro lugar para as oitavas de final. O Paris Saint-Germain, por outro lado, também se garantiu no mata-mata mas em segundo.

Já RB Leipzig e Club Brugge vão disputar a vaga da Liga Europa na última rodada

GRUPO B

Com 15 pontos, o Liverpool já garantiu a sua vaga na próxima fase em primeiro. Enquanto isso, Porto, Atlético de Madrid e Milan seguem vivos na disputa.

GRUPO C

Com 15 pontos, o Ajax já está confirmado nas oitavas ao vencer os seus cinco jogos na fase de grupos. Logo atrás vem o Sporting com 9 acumulado, que também se garantiu após sair vitorioso na quinta rodada.

Para não sair de mãos livres, o Borussia Dortmund herdou a vaga na Liga Europa.

GRUPO D

Real Madrid e Inter de Milão carimbaram o passaporte para as oitavas de final da Champions League também na quinta rodada em primeiro e segundo lugar respectivamente.

O Sheriff, estreante, ficou com a vaga na Liga Europa.

GRUPO E

Pelo grupo, Bayern de Munique venceu os seus cinco jogos e garantiu a primeira posição antecipadamente. Já o Barcelona e Benfica disputarão na última roda, a sexta, a segunda vaga.

GRUPO F

Com show de Cristiano Ronaldo, o Manchester United foi premiado com a classificação com o fim da quinta rodada na temporada. Por fim, Villarreal e Atalanta vão disputar a última vaga na próxima fase.

GRUPO G

Este é o único grupo onde tudo permanece igual, sem nenhum classificado de maneira antecipada. A sexta e última rodada vai definir completamente os rumos com Lille, RB Salzburg, Sevilla e Wolfsburg tendo chances de classificação.

GRUPO H

Como já esperado, Chelsea e Juventus ficaram nas primeiras posições e vão jogar as eliminatórias da Champions na temporada. O Zenit, por fim, disputará a Liga Europa.

Quando é o sorteio das oitavas da Champions?

O sorteio das oitavas de final da Champions League 2021/22 será realizado na segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 na Suíça, na sede da UEFA, pela manhã no horário de Brasília.

A última rodada será realizada em 7 e 8 de dezembro de 2021, enquanto as oitavas vão acontecer entre 15 de fevereiro até 16 de março de 2022.

Classificação atualizada dos grupos da Champions 2021/22

Oito grupos com quatro equipes cada um representam a fase de grupos na Liga dos Campeões. Cada vitória vale 3 pontos, enquanto no empate 1 ponto é destinado para cada equipe e a derrota nada vale ao perdedor.

Ao fim das seis rodadas, o sorteio realizado pela UEFA definirá os confrontos das oitavas de final.

GRUPO A

1 Manchester City – 12 pontos

2 PSG – 8 pontos

3 RB Leipzig – 4 pontos

4 Club Brugge – 4 pontos

GRUPO B

1 Liverpool – 15 pontos

2 Porto – 5 pontos

3 Atlético de Madrid – 4 pontos

4 Milan – 4 pontos

GRUPO C

1 Ajax – 15 pontos

2 Sporintg – 9 pontos

3 Borussia Dortmund – 6 pontos

4 Besiktas – 0 ponto

GRUPO D

1 Real Madrid – 12 pontos

2 Inter de Milão – 10 pontos

3 Sheriff – 6 pontos

4 Shakhtar Donetsk – 1 ponto

GRUPO E

1 Bayern de Munique – 15 pontos

2 Barcelona – 7 pontos

3 Benfica – 5 pontos

4 Dínamo de Kiev – 1 ponto

GRUPO F

1 Manchester United – 10 pontos

2 Villarreal – 7 pontos

3 Atalanta – 6 pontos

4 Young Boys – 4 pontos

GRUPO G

1 Lille – 8 pontos

2 RB Salzburg– 7 pontos

3 Sevilla – 6 pontos

4 Wolfsburg – 5 pontos

GRUPO H

1 Chelsea – 12 pontos

2 Juventus – 12 pontos

3 Zenit – 4 pontos

4 Malmo – 1 ponto

