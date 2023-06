Árbitro da final da Champions 2023: quem é o juiz de Inter x City

Apitar uma final de campeonato é o sonho de todo árbitro de futebol. Neste sábado, 10 de junho, Manchester City e Inter de Milão disputarão o título da Liga dos Campeões às 16h (Horário de Brasília). O árbitro da final da Champions 2023 e a escala de arbitragem já estão definidos pela Uefa.

Os italianos buscam o quarto título enquanto os ingleses querem a primeira taça. O jogo será transmitido nos canais SBT, TNT, na plataforma de streaming HBO Max e no site do SBT.

Quem é o árbitro da final da Champions 2023?

O árbitro polonês Szymon Marciniak vai apitar a final da Liga das Campeões da UEFA de 2023 entre Manchester City e Inter de Milão no sábado, 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, Turquia.

Esta é a primeira final da Champions que o polonês de 42 anos vai apitar. Em 2018 ele serviu como quarto árbitro. Na temporada, Szymon comandou oito jogo da Champions, incluindo a volta entre Manchester City e Real Madrid na semifinal, com vitória por 4 a 0 dos ingleses na Inglaterra.

Em dezembro do ano passado Szymon Marciniak apitou a final da Copa do Mundo da FIFA entre Argentina e França, no Catar, com vitória dos argentinos nos pênaltis. Ele também participou de França e Dinamarca, na fase de grupos, e Argentina contra a Austrália, nas oitavas de final.

Segundo o jornal Lance, Szymon atuava no Wisla Plock, da Polônia, quando foi expulso de uma partida e decidiu seguir carreira na arbitragem.

Escala de arbitragem para Manchester City e Inter de Milão

Marciniak será auxiliado pelos compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. A escala de arbitragem foi definida pela UEFA assim que a final se formou. O quarto árbitro será o romeno Istvan Kovacs.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável por analisar os lances será Tomasz Kwiatkowski, da Polônia. Ele deverá observar todos os lances envolvendo possível pênaltis, cartões amarelos e vermelhos e faltas, assim com expulsões na final entre Manchester City e Inter de Milão.

A escala de arbitragem completa foi disponibiliza pela UEFA no site.

Árbitro : Szymon Marciniak (POL)

: Szymon Marciniak (POL) Assistentes : Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (ambos POL)

: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (ambos POL) Quarto árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Istvan Kovacs (ROM) Assistente de reserva: Vasile Florin Marinescu (ROM)

Vasile Florin Marinescu (ROM) VAR : Tomasz Kwiatkowski (POL)

: Tomasz Kwiatkowski (POL) Assistente VAR: Bartosz Frankowski (POL)

Bartosz Frankowski (POL) Apoio VAR: Marco Fritz (ALE)

Qual é a polêmica envolvendo o árbitro da final?

Com a escala de arbitragem definida, a UEFA teve problemas com o árbitro polonês semanas antes da decisão. Isso porque Szymon Marciniak teve o seu nome vinculado à um evento de extrema direita, na Polônia. A UEFA investigou o caso, se pronunciou no site, mas decidiu manter o profissional.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o árbitro falou no Everest, promovido pelo líder polonês da extrema-direita Slawomir Mentzen, líder do partido da Confederação, na cidade de Katowice, em 29 de maio. Mentzen é conhecido por lançar o slogan político "Somos contra judeus, gays, aborto, impostos e a União Europeia”, segundo o The Guardian.

A UEFA investigou o caso envolvendo o árbitro. Em carta publicada no site da entidade, Marciniak disse que foi "gravemente enganado e completamente inconsciente" das afiliações do evento.

"Também quero destacar meu compromisso com o combate à discriminação no futebol. Eu estava entre os primeiros árbitros do mundo, e certamente o primeiro em meu país, a aplicar o "procedimento de três etapas" em resposta a um grave incidente discriminatório durante uma partida na Polônia" - disse o árbitro Marciniak em carta publicada no site da UEFA.

Com o pedido de desculpas, a entidade de futebol europeia garantiu a permanência do profissional na decisão da Champions.

UEFA statement concerning Szymon Marciniak: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 2, 2023

