Taça da Champions League: conheça a história da ‘orelhuda’

A taça da Champions League, apelidada de orelhuda pelas grandes alças, é o maior objeto de desejo entre os torcedores europeus, principalmente pelo que representa. Com a primeira edição realizada em 1955, o troféu estava presente, mas só foi aperfeiçoado ao que conhecemos hoje no ano de 1967. Então, conheça a história de uma das taças mais famosas do futebol.

A história da primeira Champions League

A primeira edição da UEFA Champions League aconteceu em 1955. Com dezesseis times, contando com Real Madrid, Milan, PSV, Reims e Sporting, a edição deu o pontapé inicial com jogos de ida e volta intitulados de primeira fase. Depois, as quartas com o mesmo sistema, as semis e a tão esperada final.

No dia 13 de junho, Real Madrid e Reims se enfrentaram no Parc des Princes, em Paris, pela grande final. Então, com o placar de 4 a 3, o clube espanhol fez história e venceu a sua primeira Liga dos Campões. Di Stéfano, Rial duas vezes e Marquitos marcaram para os visitantes, enquanto Leblond, Templin e Hidalgo descontaram.

Como a taça da Champions League foi criada?

Com o início da competição em 1955, a UEFA obteve o modelo para entregar aos vencedores. Entretanto, a taça atual é a quinta versão do design. Encomendado pelo Secretário Geral da UEFA, Hans Bangerter, depois que o Real Madrid foi autorizado a manter o original em seu clube em 1967, sendo fabricada em Berna, na Suíça, pelo artista Jürg Stadelmann.

Nas palavras de Jürg, a taça da Champions demorou 340 horas para ser feita. Para ele, todo o esforço valeu a pena, já que hoje, é a peça mais desejada do futebol europeu.

“Meu pai Hans e eu fomos até o escritório de Bangerter e cobrimos todo o chão com desenhos. Ele fez comentários como: ‘Os búlgaros gostariam do fundo disso. Os espanhóis gostariam disso, mas os italianos prefeririam aquilo e os alemães aceitariam isso. Montamos o design como um quebra-cabeça. Tinha que ser concluído antes de 28 de março porque eu ia me casar e levar minha esposa para uma viagem de barco de dez dias para Los Angeles. Fiz o trabalho mais fino, depois foi finalizado pelo gravador, Fred Bänninger. Na hora certa, fico feliz em dizer.”

A versão atual do troféu possui 73,5 cm de altura e pesa 7,5 kg, de acordo com dados no site da UEFA.

Regras sobre o troféu da Champions League

Em disputa acirrada para obter a orelhuda, a UEFA estabeleceu algumas regras. A primeira regra, criada em 1968, permite que a taça permaneça guardada por qualquer clube que vença a Champions cinco vezes ou em três anos seguidos e, aí, começa novamente um novo ciclo.

Dessa maneira, as equipes Real Madrid, Ajax, Bayern München, Milão, Liverpool e Barcelona possuem a sua própria versão nas salas de troféus.

Entretanto, esta mesma regra foi alterada na temporada 2008/09 mantendo o troféu original na sede da UEFA, enquanto os clubes recebem apenas uma réplica.

Veja quanto ganha o campeão da Champions League de 2021