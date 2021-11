Assistir o jogo do Villarreal x Manchester United hoje e horário – 23/11

Em confronto direto pela liderança do grupo F, as equipes de Villarreal x Manchester United se enfrentam nesta terça-feira, 23/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada na Champions League no Estádio de La Cerámica. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje: O jogo entre Villarreal e Manchester United hoje terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio de La Cerámica, cidade de Vila-real, na Espanha

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

O Villarreal aparece em segundo lugar no grupo F com 7 pontos, os mesmos que o seu rival do confronto desta terça-feira. O Submarino Amarelo venceu dois jogos, empatou um e perdeu o outro, enquanto busca conquistar a liderança vencendo e, quem sabe assim, encaminhar-se para as oitavas de final da Champions League. A torcida em casa é um ponto positivo em seu favor.

Enquanto isso, o Manchester United entra em campo depois de perder o técnico Ole Gunnar Solskjær, demitido após a derrota no fim de semana para o Watford. Por isso, os Red Devils esperam reverter a situação com Cristiano Ronaldo em campo para, quem sabe, manter-se na liderança do grupo e encaminhar-se para as oitavas. Por fim, acumula duas vitórias, um empate e outra derrota.

Escalações de Villarreal x Manchester United:

Os espanhóis não tem novas baixas para o confronto desta terça, enquanto o United não poderá contar com Greenwood, doente, e Luke Shaw, Pogba e Varane por lesão.

VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Coquelin; Pino, Dia, Chukwueze

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Dalot; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo

