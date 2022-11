Jogo do Manchester United hoje: onde assistir ao vivo (10/11/22)

Em confronto decisivo na Copa da Liga Inglesa, as equipes de Manchester United e Aston Villa disputam a terceira fase nesta quinta-feira, 10/11, direto do Old Trafford. Com início às 17h (horário de Brasília), o jogo do Manchester United hoje tem transmissão para todo o país ao vivo.

Em partida única, quem vencer se garante na próxima fase da Copa da Liga Inglesa.

Que horas vai ser o jogo do Manchester United hoje?

O jogo do Manchester United hoje começa às 17h (horário de Brasília), direto do Estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

Com transmissão para todo o Brasil sob o horário de Brasília, torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença no horário.

O estádio do Old Trafford, localizado em Manchester, tem capacidade para receber 74 mil torcedores. Nesta quinta-feira, com duelo único na Copa da Liga Inglesa, torcedores ingleses devem comparecer em peso.

Qual canal vai passar o jogo do Manchester United hoje?

O canal ESPN é quem vai passar o jogo do Manchester United hoje, às 17h (horário de Brasília) nesta quinta-feira para todo o país ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Oi, Claro, Vivo, Blu TV e a Sky, o canal da ESPN é responsável pelos direitos de imagens do futebol inglês. Você pode sintonizar de qualquer lugar do Brasil para assistir.

Entre em contato com a sua operadora se você não tem a ESPN na programação.

SKY:198 e 598

CLARO: 70 e 570

OI:70 e 160

VIVO:570, 462, 875 e 47

BLU TV: 343

GUIGO TV: 81

Como assistir o jogo do Manchester United hoje no celular?

Sintonizar o aplicativo do Star + se você quer assistir ao jogo do Manchester United hoje pelo celular. Isso porque a plataforma de streaming retransmite as imagens do confronto inglês

O serviço de streaming é uma opção para quem não tem TV paga. Dá para assistir no aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv se o aparelho for compatível.

Se você já é assinante é só sintonizar a plataforma por seu dispositivo. Digite o email e a senha de usuário, procure no mosaico do dia e assista ao jogo.

Escalações

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Malacia, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Van Beek, Garnacho, Elanga; Martial.

Provável escalação do Aston Villa: ​Olsen; Young, Chambers, Mings, Augustinsson; Kamara, McGinn, Ramsey, Sanson; Watkins e Danny Ings.

Os anfitriões não poderão contar com Varane, Williams e Tuanzebe, por lesões.

Do outro lado, o Aston Villa não poderá contar com Coutinho e Diego Carlos.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

