Atalanta x Real Madrid: onde assistir de graça ao jogo da Champions

Atalanta e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Atalanta x Real Madrid: onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão em dois lugares:

Como estão as equipes na temporada?

Em 5º lugar com quarenta e três pontos, a Atalanta segue na parte de cima brigando para alcançar a liderança do Campeonato Italiano. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou sete e perdeu quatro. Assim, para o jogo desta quarta, apenas Hateboer está indisponível.

O Real aparece em segundo lugar com cinquenta e dois pontos, atrás do Atlético de Madrid somente. Enquanto tenta chegar até o topo da tabela, o time merengue busca sucesso na nova fase da Champions depois de complicações na fase de grupos. Assim, o técnico Zidane possui muitos desfalques em seu elenco, como Eden Hazard, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Rodrygo, Carvajal, Benzema, Militão e Odriozola.

Possíveis escalações

Possível Atalanta: Gollini; Djimsiti, Toloi, Romero; Maehle, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Iličić (Pašalić ), Zapata.

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Mariano.

Últimos jogos de Atalanta e Real Madrid

Pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta goleou o Napoli por 4 a 2 no domingo (21) jogando em casa.

Por fim, o Real visitou o Real Valladolid no sábado (20) e venceu por 1 a 0, mesmo com o time desfalcado, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Atalanta e Real Madrid: o que sabemos sobre o confronto das oitavas