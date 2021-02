Atlético de Madrid x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions (23/02)

Atlético de Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (23), na Arena Nacional, na Romênia, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Atlético de Madrid x Chelsea: onde assistir de graça?

O jogo terá transmissão em três lugares:

Canal TNT Brasil, na tv fechada

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como estão as equipes na temporada?

O Atlético de Madrid aparece em primeiro lugar com cinquenta e cinco pontos no Campeonato Espanhol. Visando aumentar cada vez mais a sua vantagem, a equipe de Diego Simeone busca somar os três pontos em cada nova rodada da competição. Assim, para o jogo de hoje, o técnico está sem Carrasco, Trippier, Vrsaljko, Giménez e Herrera.

Enquanto isso, o Chelsea ocupa o 5º lugar com quarenta e três. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou sete e perdeu seis. Depois de ocupar por diversas rodadas a liderança, a equipe caiu no rendimento e não conseguiu segurar o bom desempenho. Então, no confronto desta terça, Tuchel não pode contar com Thiago Silva.

Possíveis escalações

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Savic, Hermoso; Kondogbia, Llorente, Ñiguez, Koke, Lodi; Felix, Suarez.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen (Zouma), Rudiger; Kanté, James, Kovacic, Alonso; Mount, Werner, Giroud.

Onde vai ser o jogo entre Atlético de Madrid x Chelsea?

Por conta das restrições do governo espanhol à entrada de viajantes da Inglaterra pela nova variante do covid-19, a partida acontecerá no Estádio Nacional, na Romênia, e sem torcedores no estádio.

