Barcelona x PSG: onde assistir ao jogo da Champions League (16/02)

Nesta terça-feira (16), Barcelona e PSG se enfrentam às 17h, no Camp Nou, pelas oitavas de final da Champions League. Machucado, Neymar não joga o primeiro confronto entre as equipes. Por outro lado, o time espanhol também possui muitas baixas em seu plantel. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Barcelona x PSG: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal TNT Brasil, na tv fechada, e no Facebook da TNT Sports, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT.

Possíveis escalações de Barcelona x PSG

A equipe do Barcelona possui muitas baixas em seu plantel. Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto, Araujo e Braithwaite estão todos lesionados e por isso seguem indisponíveis. Entretanto, o técnico Ronald Koeman confirmou que Piqué treinou com o grupo nos últimos dias e deve aparecer na escalação.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Mingueza, Alba, De Jong; Pjanic, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann.

Por outro lado, o Paris também entra em campo sem as principais peças do elenco. Neymar, Di Maria, Bernat e Timothee Pembele estão fora do jogo de hoje. Já Verratti, Herrera e Rafinha estão aptos para jogar, confirmou o site oficial do clube.

Possível PSG: Navas ; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Kean, Mbappe, Icardi.

Confira os jogos das oitavas da Champions League

Ademais, as oitavas de final da UEFA Champions League também traz outros jogos para você acompanhar. Então, confira todos os jogos e horários.

RB Leipzig x Liverpool- 17h

Sevilla x Borussia Dortmund – Quarta-feira – 17h

Porto x Juventus – Quarta-feira – 17h

Atlético de Madrid x Chelsea – Terça-feira (23/02) – 17h

Lazio x Bayern de Munique – Terça-feira (23/02) – 17h

Atalanta x Real Madrid – Quarta-feira (24/02) – 17h

Borussia Monchengladbach x Manchester City – Quarta-feira (24/02) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

No Campeonato Espanhol, o Barcelona aparece em terceiro lugar com quarenta e seis pontos. Brigando pela liderança da competição, o time da Catalunha precisa somar pontos nas próximas rodadas para, assim, continuar vivo na disputa. Ao todo, possui catorze vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na Copa do Rei, perdeu para o Sevilla no jogo de ida das semifinais.

Enquanto isso, o PSG é o vice-líder do Campeonato Francês com cinquenta e quatro pontos. Dessa maneira, contabiliza dezessete vitórias, três empates e cinco derrotas. Com um ponto a menos que o Lille, o time parisiense não desiste e continua vivo brigando para retomar a posição mais alta da tabela. Na Copa da França, estreou com vitória sob o Caen, da segunda divisão francesa.