Messi x Neymar: veja o histórico de confrontos entre os craques

No dia 16 de fevereiro de 2021, quando Barcelona e PSG entrarem em campo para a disputa das oitavas de final da Champions League, Neymar vai enfrentar o ex-companheiro Messi pela primeira vez desde a saída do brasileiro do time catalão, em 2017.

Aliás, o duelo entre Barcelona e PSG na Champions traz boas lembranças para os dois jogadores. Afinal, no último confronto entre os clubes, Neymar e Messi levaram o time espanhol a uma virada histórica nas oitavas de final em 2017. Depois de perder por 4 a 0 no jogo de ida, o Barça se classificou ao vencer por 6 a 1 graças a uma atuação impecável do brasileiro.

Depois daquela partida, Neymar continuou à sombra de Messi no Barcelona, mas o PSG estava disposto a pagar a multa de 222 milhões de euros para ficar com o brasileiro. Assim, o camisa 10 da seleção brasileira assumiu o desafio de ser o protagonista do time francês.

O começo não foi fácil, e o brasileiro tentou até voltar para o Barcelona. Agora, no entanto, é Neymar quem tenta seduzir Messi para jogar em Paris. Afinal, o argentino estará livre para assinar com qualquer clube a partir de janeiro de 2021, e tudo indica que ele vai mesmo trocar de clube ao final da temporada.

Duelos Neymar x Messi

O encontro das oitavas da Champions, portanto, pode ser o último duelo entre Messi e Neymar em muito tempo. Aliás, já fazia muito tempo que os dois não se enfrentavam. A última vez foi em 2016, quando o Brasil venceu a Argentina por 3 a 0 nas Eliminatórias. Neymar fez um dos gols.

Em 2014, em um amistoso contra a Argentina, Neymar também levou a melhor sobre Messi e o Brasil venceu por 2 a 0. Mas estas foram as duas únicas vitórias do brasileiro neste duelo particular. Nos outros três confrontos, o argentino saiu vencedor.

No primeiro encontro entre Neymar e Messi, em 2010, a Argentina venceu o Brasil com um gol do camisa 10 do Barça. Em 2011, Messi fez dois na goleada do Barcelona sobre o Santos por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes. E no ano seguinte, o argentino anotou um hat-trick contra a seleção brasileira na vitória por 4 a 3 em mais um amistoso.

Assim, nos cinco confrontos de Messi contra Neymar, o argentino venceu os três primeiros, e o brasileiro venceu os dois últimos. O tira-teima já está marcado para fevereiro de 2021. Mas, se o duelo entre os dois craques está equilibrado, o mesmo não se pode dizer do retrospecto entre Barcelona e PSG em jogos eliminatórios.

Barcelona x PSG: domínio espanhol

Barcelona e PSG se enfrentaram pela primeira vez em março de 1995, pelas quartas de final da Champions League. Com gol e grande atuação do ídolo são-paulino Raí, o time francês levou a melhor. Mas foi só. Nos outros quatro confrontos eliminatórios entre os dois times, o time espanhol venceu todos.

A vingança daquela eliminação em 1995 veio dois anos mais tarde, quando Ronaldo Fenômeno fez o gol do título do Barça na Recopa contra o PSG. Os dois times só voltaram a se enfrentar em 2013, quando o Barcelona eliminou os parisienses nas quartas de final, pelo critério dos gols fora de casa.

A campanha vitoriosa do Barcelona na Champions League de 2014/2015 teve quatro jogos contra o PSG, com três vitórias dos catalães, incluindo as duas partidas das quartas de final. Neymar fez gols em todas as partidas. Finalmente, em 2017, aconteceu a virada histórica.

Ao todo, foram 11 jogos entre os dois times, com cinco vitórias do Barcelona, três do PSG e três empates. No entanto, em jogos decisivos, o time catalão está entalado na garganta dos franceses há muito tempo.