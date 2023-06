Barcelona x Wolfsburg: onde assistir final da Champions Feminina 2023 de graça

O Philips Stadion, na Holanda, será o palco da final da Champions League Feminina entre Barcelona e Wolfsburg na manhã deste sábado, 03/06. O duelo começa às 11h, horário de Brasília, com arbitragem de Cheryl Foster. Saiba onde assistir final da Champions Feminina hoje e todos os detalhes.

Em caso de empate a prorrogação tem início. Se a igualdade persistir, os pênaltis vão definir o campeão.

Onde assistir final da Champions Feminina hoje ao vivo

A final da Champions Feminina entre Barcelona e Wolfsburg será transmitida na DAZN e CazéTV no Youtube. Nenhum canal de TV vai transmitir a decisão feminina neste sábado.

O DAZN exibe a final de graça em seu canal no Youtube, mas a transmissão é em inglês. Já o CazéTV terá Letícia Macedo narrando a partida e Erika, jogadora do Corinthians, a comentarista. É de graça para assistir no Youtube e dá para ver no computador, celular, smartv ou tablet.

Horário: 11h, onze da manhã

Local: Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda

Onde assistir final da Champions feminina hoje: Youtube

Caminho das equipes até a final

Para chegarem até a final, tanto Barcelona como Wolfsburg percorreram um longo e árduo caminho na competição contra grandes adversárias. Com Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo, o time da Catalunha terminou em primeiro lugar no grupo D com 15 pontos, somados em cinco vitórias e uma derrota. Ganhou da Roma nas quartas de final e superou o Chelsea na semifinal.

Do outro lado, o Wolfsburg fez uma grande campanha na Champions. Duas vezes campeão, o time alemão promete fazer história neste sábado. Os Lobos terminaram em primeiro lugar no grupo B com 14 pontos, garantidos em quatro vitórias e dois empates. Daí, ganharam do PSG nas quartas de final e do Arsenal na semifinal.

Escalações de Barcelona x Wolfsburg

A grande final da Champions é o evento mais importante no futebol europeu feminino. O Barcelona busca o segundo título, enquanto o Wolfsburg quer o terceiro troféu. Os dois treinadores deverão escalar as principais jogadoras do plantel.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes, León, Rolfö; Walsh, Bonmatí, Putellas; Graham Hansen, Geyse e Paralluelo (Técnico: Jonatan Giráldez).

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Popp; Pajor (Técnico: Tommy Stroot)

Quem são os maiores campeões da Champions Feminina?

Oito equipes já conquistaram o título da UEFA Champions League de futebol feminino. O Lyon é o maior campeão da história com oito troféus, enquanto o Frankfurt ocupa a segunda posição com quatro.

O Wolfsburg busca o terceiro título da Champions, enquanto o Barcelona quer a segunda taça.

Lyon – 8 títulos

Eintracht Frankfurt – 4 títulos

Wolfsburg – 2 títulos

Umea – 2 títulos

Turbine Potsdam- 2 títulos

Barcelona – 1 título

Arsenal – 1 título

Duisburg – 1 título

Onde será a final da Champions?

O Philips Stadion, localizado na cidade de Eindhoven, na Holanda, será o palco da final da Champions Feminina entre Barcelona e Wolfsburg. O espaço tem capacidade de 35 mil torcedores, inaugurado em 1910. É o estádio do PSV, clube do Campeonato Holandês.

O espaço já recebeu a final da Copa da UEFA em 1978 e 2006, além da SuperTaça da Europa de 1988, contando também com três jogos da UEFA Eurocopa 2000.

Outro marco histórico do estádio foi em 6 de abril de 2018, onde 30.238 torcedores assistiram a vitória da Holanda em cima da Irlanda do Norte no caminho para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, em eliminatórias da UEFA.

