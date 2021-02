Bayern de Munique goleia Lazio e abre vantagem na Champions

No jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League, o Bayern de Munique venceu por 4 a 1 a Lazio nesta terça-feira (23) no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Com gols de Lewandowski, Musiala, Sané e Acerbi contra, a equipe bávara sai na frente e abre vantagem no confronto. Correa descontou. Então, veja como foi a partida.

Lazio e Bayern de Munique na Champions League

A primeira etapa começou com a Lazio levando perigo. Entretanto, a boa fase dos anfitriões não durou muito, já que Lewandowski abriu o placar aos 9 minutos depois de falha de Musacchio. O Bayern tomou o controle da partida, tendo as melhores chances e pressionando os adversários. Sané novamente tentou aos 31 com Kimmich, mas a bola desviou na defesa.

Aos 16, em contra-ataque de Coman, Sané recebeu a bola, passou para Lewandowski mas falhou na finalização. A melhor chance da Lazio veio um minuto depois com Patric cara a cara com Neuer, mandando para fora, com o impedimento marcado. Um minuto depois, Luis Alberto também teve a oportunidade de empatar, mas não conseguiu.

Assim, aos 23, o Bayern ampliou com Musiala. O jovem finalizou na entrada da área no cantinho direito do goleiro Reina. Por fim, fechando a primeira etapa, Sané fez o terceiro com erro de Patric ao ceder a bola para Coman.

O segundo tempo começou agitado, Com um minuto de jogo, Acerbi marcou contra o próprio time, ampliando o resultado para os alemães. Entretanto, aos 3, Correa conseguiu marcar o gol de honra para a Lazio ao receber passe de Luis Alberto. Então, os italianos ganharam confiança e foram pra cima do Bayern, mas sem obter êxito o suficiente.

Assim, o jogo seguiu morno para ambos até o apito final, consagrando a vitória por 4 a 1 do Bayern de Munique contra a Lazio na Champions League.

Escalações:

Lazio: Pepe Reina; Musacchio, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.

Lewandowski atinge marca na Champions League

Com o gol de hoje, o polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo da última temporada pela FIFA, chega ao posto de terceiro maior artilheiro da UEFA Champions League, com 72 gols, ultrapassando Raúl e ficando atrás de Cristiano Ronaldo (134) e Lionel Messi (119).

Próximo compromisso de Lazio e Bayern de Munique

Ademais, no sábado (27), a Lazio visita o Bologna às 14h pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

Enquanto isso, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern recebe o Colônia às 11h30, na Allianz Arena, também no sábado.

