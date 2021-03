Bayern de Munique x Lazio: onde assistir ao jogo da Champions hoje

Bayern de Munique e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Allianz Arena, Alemanha, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube alemão venceu por 4 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir o jogo.

Bayern de Munique x Lazio: onde assistir de graça?

O jogo terá transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Alemão, o Bayern contabiliza cinquenta e oito pontos. Dessa maneira, venceu dezoito jogos, empatou quatro e perdeu três, tendo vantagem de quatro pontos sob o vice-líder. Assim, para o confronto desta quarta, Flick não pode contar com Corentin Tolisso, Nianzou e Douglas Costa, enquanto Neuer, Coman e Alaba são dúvidas.

Enquanto isso, a Lazio está em 7ª posição com quarenta e seis pontos. Ao todo, venceu catorze jogos, empatou quatro e perdeu oito, seguindo viva na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Então, no jogo de hoje, Lazzari segue indisponível.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Lazio

Possível Bayern de Munique: Neuer (Nubel); Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Possível Lazio: Pepe Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana. Na sexta-feira (12), a Lazio venceu o Crotone por 3 a 2 em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Por outro lado, o Bayern de Munique também venceu. Jogando no sábado (13) contra o Werder Bremen, fez 3 a 1 fora de casa.

Champions League 2021: onde assistir o sorteio das quartas de final