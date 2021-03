Champions League 2021: onde assistir o sorteio das quartas de final

Os caminhos para as quartas de final da Champions League estão se desenhando. Ao todo, quatro times já estão classificados, sendo os outros escolhidos nesta semana. Dessa maneira, a UEFA realiza em 19 de março, às 7h45 (horário de Brasília), o sorteio que define os confrontos. Então, saiba como e onde assistir ao sorteio das quartas de final da Champions League 2021.

Como funciona o sorteio das quartas da Champions?

O sorteio das quartas de final acontece no dia 19 de março, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, Suíça, na sede da entidade europeia, às 7h45 no horário de Brasília. Diferente do sorteio das oitavas, onde o time que ficou em primeiro lugar deve jogar contra o segundo colocado e clubes do mesmo país não podem se enfrentar, a escolha para as quartas de final não possui restrição.

Além disso, a UEFA garantiu que quaisquer restrições ou novas mudanças serão anunciadas antes do sorteio.

Onde assistir ao sorteio das quartas da Champions League 2021?

Em seu site oficial, a UEFA realiza a transmissão ao vivo e de graça para todos os torcedores acompanharem o sorteio para as quartas de final da Champions League.

Entretanto, se você prefere assistir de outra maneira, o canal TNT, na tv fechada, também exibe o sorteio, às 7h45 (horário de Brasília). O Facebook da TNT Sports também deixa disponível o acesso de graça, assim como a plataforma Estádio TNT.

Quando acontecem os jogos das quartas de final da Champions League 2021?

Em sistema de ida e volta, o primeiro jogo está marcado para acontecer nos dias 6 e 7 de abril, enquanto os de volta foram garantindos em 13 e 14 do mesmo mês.

Jogos de ida – 6 e 7 de abril

Jogos de volta – 13 e 14 de abril

Quais times já estão classificados para as quartas?

Ao todo, são quatro equipes classificadas para as quartas de final da Champions League. Nesta edição, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não estarão presentes, já que foram eliminados por Porto e Paris Saint-Germain, respectivamente. Confira então os quatro classificados.

Agora, resta saber quem serão os próximos clubes que estarão juntos na próxima fase da competição.

Porto

Borussia Dortmund

PSG

Liverpool

