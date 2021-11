Bayern de Munique x Lyon: onde assistir a Champions Feminina (17/11)

Pela quarta rodada da Champions League Feminina, as equipes de Bayern de Munique x Lyon se enfrentam nesta quarta-feira, 17/11, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no FC Bayern Campus Platz 1. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Bayern de Munique x Lyon: O jogo entre Bayern de Munique e Lyon às 17h (Horário de Brasília) terá transmissão da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, além de passar de graça no Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Quando vai ser: 17 de novembro de 2021

17 de novembro de 2021 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: FC Bayern Campus Platz 1, cidade de Munique, na Alemanha

FC Bayern Campus Platz 1, cidade de Munique, na Alemanha TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Youtube da DAZN UWCL ou DAZN no site ou aplicativo (www.dazn.com) por assinatura

Como chegam as equipes para a Champions Feminina?

Com 4 pontos, o Bayern aparece em segungo lugar no grupo D pela Champions League Feminina. Depois de perder o confronto anterior contra as francesas, o grupo volta aos gramados mas desta vez em casa, buscando a revanche para conquistar os três pontos e quem sabe conseguir retomar a ponta da tabela.

Enquanto isso, o Lyon vem da vitória contra as alemães em casa, ou seja, está na liderança do grupo com 9 pontos depois de vencer os três confrontos que disputou. Com confiança e força necessária, o elenco promete muita emoção e bom futebol para levar os três pontos para casa.

Escalações de Bayern de Munique x Lyon:

O elenco do Bayern é o grande favorito para vencer o confronto desta quarta-feira. Porém, as francesas venceram o confronto anterior na fase de grupos e, por isso, o confronto promete ser 100% equilibrado novamente.

Provável escalação de Bayern de Munique:

Benkarth; Glas, Glódís, Kumagai, Gwinn; Magull; Lineth, Zadrazil, Dallmann, Jakobsson; Schuller

Provável escalação de Lyon:

Endler; Carpenter, Amandine, Buchanan, Morroni; van de Donk, Egurrola, Macario; Cascarino, Malard, Bacha

