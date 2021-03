Bayern de Munique x PSG nas quartas: a reedição da final de 2020

Rivais na final da Champions League 2019/20, Bayern de Munique e PSG terão a chance de se enfrentar novamente. Isso porque, ambos os clubes serão adversários pelas quartas de final da competição na temporada 2021 depois que a UEFA realizou o sorteio que define todos os confrontos da fase.

Assim, os clubes tem a chance de escrever uma nova história ou, quem sabe, reescrever um novo capítulo com um final diferente.

Caminho de Bayern de Munique e PSG na Champions League 2020

Pela fase de grupos, o Bayern de Munique se classificou em primeiro lugar no grupo B com dezoito pontos, ou seja, venceu os seis jogos. Nas oitavas venceu o Chelsea, o Barcelona com a clássica goleada em 8 a 2 e o Lyon nas semis.

Enquanto isso, o PSG também passou em primeiro pelo grupo A, mas com dezesseis, ou seja, cinco vitórias e um empate. Superou o Dortmund de Haaland nas oitavas, depois a Atalanta e enfim, o RB Leipzig, conquistando pela primeira vez a vaga na grande final.

A final entre Bayern de Munique x PSG em 2020

Realizada no Estádio da Luz, em Portugal, em 23 de agosto de 2020, sem torcida depois de um ano caótico devido à pandemia do coronavírus em todo o mundo, a final da Champions League recebeu Bayern de Munique e PSG.

Com Neymar em campo, o Paris chegou bem, mas não conseguiu abrir o placar. O primeiro tempo foi marcado por ser equilibrado, com boas chances para ambos os lados. Porém, na segunda etapa, aos 14 minutos Coman fez o primeiro e único gol da partida. O PSG não conseguiu mater o bom desempenho e, dessa maneira, viu os alemães levantarem a sexta taça em sua história.

O que esperar do confronto nas quartas de final da Champions League 2021?

O confronto de 2021 pode ser bem diferente da final em 2020. Primeiramente porque o Bayern de Munique de hoje não é o mesmo. No Campeonato Alemão, venceu dezoito jogos, empatou quatro e perdeu três partidas, além de apresentar problemas no elenco e pequenas dificuldades em campo.

Já o Paris apresenta bom desempenho, com Pochettino no comando trazendo novas ideias, além de Neymar que deve se recuperar para os dois jogos. Dessa maneira, tem tudo para conseguir bater os alemães e refazer a história.

Quartas de final Champions League 2020/21: confira os confrontos