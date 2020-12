Em partida decisiva, o Real Madrid venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 nesta quarta (09), no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela sexta e última rodada do grupo B na Champions League. Com dois gols de Benzema, a equipe da casa seguiu com o legado de nunca ter sido eliminado na fase de grupos do torneio.

Com assistência de Vazquez, Benzema abriu o placar de cabeça no primeiro tempo. Minutos depois, em cruzamento de Rodrygo, ex-Santos, ampliou novamente de cabeça. Com dez pontos, o Real terminou líder do grupo. Enquanto isso, os alemães também garantiram a classificação devido ao empate na outra partida.

Real Madrid e Borussia Mönchengladbach na Champions League

A primeira etapa foi marcada por um bom desempenho do Real, tendo as melhores chances de gol e pressionando a defesa alemã. Aos 9 minutos, Vazquez cruzou para Benzema que, de cabeça, abriu o placar na Espanha.

O time alemão pouco chegou, enquanto a equipe de Madrid foi superior durante todo o tempo. Aos 32, o atacante novamente teve a chance de marcar. Desta vez, em cruzamento de Rodrygo, Benzema mais uma vez mandou de cabeça para as redes do goleiro Sommer, aumentando a vantagem dos merengues.

Do outro lado, talvez a melhor oportunidade para o Borussia tenha saído dos pés de Plea que, de cara com Courtois, mandou a bola para fora. Próximo ao final da etapa, Modric marcou o terceiro, mas o árbitro marcou impedimento.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, com o Gladbach levando mais perigo até a a defesa espanhola com Plea e Thuram. Porém, em linda jogada de Rodrygo, Benzema recebeu e de cabeça quase fez o terceiro da partida, parando nas mãos do goleiro Sommer que, a partir daí, teve boa atuação evitando maior desastre aos visitantes.

Kroos, Vazquez, Rodrygo e Benzema foram os responsáveis pelo eficiente lado ofensivo do Real Madrid, tentando marcar ainda mais gols, mas não foi possível, terminando em 2 a 0, com a vaga para as oitavas da Champions League.

Escalações:

Real: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius Jr, Rodrygo, Benzema.

Borussia: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus, Stindl; Pléa, Thuram, Embolo.

Então, como ficou o grupo B na Champions?

Em primeiro lugar, com dez pontos, o Real garantiu a vaga para as oitavas de final depois de muito sufoco durante a fase de grupos. A equipe espanhola estreou com derrota para o Donetsk por 3 a 2 na primeira rodada em casa, mas conseguiu se recuperar no meio do caminho. Dessa maneira, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Entretanto, mesmo perdendo, o Borussia Mönchengladbach também se classificou. Isso aconteceu porque a partida entre Inter de Milão e Shakhtar acabou no zero a zero, ou seja, ultrapassa o time ucraniano devido aos pontos no agregado pelo confronto entre as equipes. Com oito pontos, em segundo, o time alemão venceu duas vezes, empatou duas e perdeu também duas.

Para o Donetsk, o terceiro lugar e a Liga Europa. Assim, foram também duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A Inter de Milão está eliminada, em quarto, com seis, com apenas uma vitória, três empates e duas derrotas.

Próximos jogos de Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

A equipe da capital espanhola tem pela frente o clássico contra o Atlético de Madrid no sábado (12), às 17h, em casa, no Estádio Di Stéfano, pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Já o Gladbach recebe o Hertha Berlin também no sábado, às 11h30, pela décima primeira rodada do Alemão.