Borussia Dortmund x Sevilla: onde assistir e escalações – 09/03/2021

Borussia Dortmund e Sevilla se enfrentam nesta terça-feira (09), no Signal Iduna Park, na Alemanha, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube alemão venceu por 3 a 2. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Borussia Dortmund x Sevilla: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em dois lugares:

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como chegam as equipes para a partida?

Pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund aparece em 6º com trinta e nove pontos. Visando recuperar o bom desempenho, a equipe alemã precisa somar pontos se quiser seguir vivo na briga pela liderança da temporada. Ao todo, são doze vitórias, três empates e nove derrotas. Então, no confronto desta terça, Akanji, Reyna, Sancho, Schmelzer e Witsel estão lesionados.

Do outro lado, o Sevilla está em 4ª posição contabilizando quarenta e oito pontos. Dessa maneira, venceu quinze jogos, empatou três e perdeu sete, ou seja, continua vivo na luta para chegar até o topo da tabela do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, os visitantes não podem contar com Vidal.

Possíveis escalações

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Schulz; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reus, Hazard; Haaland.

Possível Sevilla: Bono; Navas, Acuña, Diego Carlos, Koundé; Jordan, Rakitic, Fernando; Suso, Ocampos, En-Nesyri.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entrara em campo pela última vez no sábado (06). No Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Bayern de Munique por 4 a 2 na 24ª rodada.

Enquanto isso, o Sevilla também perdeu no Campeonato Espanhol jogando fora de casa pela 26ª rodada. Por 2 a 1, a equipe do Elche garantiu os três pontos.

