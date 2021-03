Jogos de hoje na TV: confira as partidas de terça-feira – 09/03/2021

A terça-feira, dia 09 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, a fase inicial da Copa do Brasil acontece. Enquanto isso, os jogos de volta nas oitavas da Champions League decidem quem se classifica para as quartas de final

Copa do Brasil – Jogos de hoje na TV

A temporada 2021 tem início nesta terça-feira (09) com jogos menores ainda na primeira rodada da fase preliminar.

Águia Negra-MS x Vitória – 19h15 – Sportv

Campinense x Bahia – 21h30 – Sportv

Libertadores Feminina – Jogos de hoje na TV

Quatro partidas pela fase de grupos na segunda rodada acontecem nesta terça-feira. Contudo, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Atlético SC x Sol de América – 17h – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

Ferroviária x Peñarol – 17h – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

Sportivo Limpeño x Universidad del Chile – 19h30 – Facebook Libertadores

Santa Fe x River Plate – 19h30 – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

Libertadores – Jogos de hoje na TV

Também em fase preliminar, a Libertadores da Conmebol apresenta na noite de hoje três jogos na segunda fase. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Santos x Deportivo Lara – 19h15 – Fox Sports

Montevideo Wanderers x Bolívar – 19h15 – Fox Sports 2

Unión Española x Independiente Del Valle – 21h30 – CONMEBOL TV

Champions League –Jogos de hoje na TV

A terça-feira (09) recebe os jogos de volta em dois confrontos das oitavas de final na UEFA Champions League. Entretanto, nas primeiras partidas, o Porto venceu a Juventus por 2 a 1, enquanto o Borussia Dortmund saiu vitorioso em 3 a 2 contra o Sevilla. Assim, veja quais jogos assistir hoje e os horários.

Juventus x Porto – 17h – Canal TNT e Facebook TNT Sports

Borussia Dortmund x Sevilla – 17h – Facebook TNT Sports

