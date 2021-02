Borussia M’gladbach x Manchester City: o que sabemos sobre o confronto

Pela primeira vez, o Borussia Mönchengladbach joga as oitavas de final da UEFA Champions League. Assim, o seu oponente será o Manchester City, equipe que já enfrentou seis vezes. A partida de ida acontece na quarta-feira (24), às 17h, na Puskás Aréna, na Hungria. Então, saiba mais sobre o jogo.

Por que o Borussia Mönchengladbach não pode jogar em casa?

Devido as normas sanitárias impostas pelo governo alemão que proíbe a entrada de cidadãos ingleses pela nova variante do coronavírus, o jogo teve de ser transferido para Budapeste, Hungria, na Puskás Aréna. Este não é o único jogo que precisou sofrer alterações pela pandemia do covid-19.

Na Champions, a partida entre Atlético de Madrid e Chelsea foi transferida para a Romênia pelo mesmo motivo. Já pela Liga Europa clubes ingleses tiveram que se deslocar para outros países.

Gladbach sem novas baixas para o confronto

O Borussia Mönchengladbach passou em segundo lugar no grupo B com muito sufoco tendo oito, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Pelo Campeonato Alemão, aparece em 8º com trinta e três pontos.

Por fim, para o confronto desta quarta, Marco Rose, treinador do Gladbach, confirmou em coletiva que apenas Torben Müsel e Famana Quizera não foram convocados para jogar.

Então, no último sábado (20), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia perdeu para o Mainz por 2 a 1.

Possível Borussia M’gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl; Hofmann, Plea.

Sergio Aguero no plantel do Manchester City

Líder do Campeonato Inglês com dez pontos de vantagem, a equipe azul chega com êxtase para enfrentar o rival que já conhece muito bem. Além disso, os Citizens se classificaram em primeiro lugar no grupo C, com dezesseis pontos, sendo cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota.

Assim, para Pep Guardiola, técnico do Manchester City, apenas Nathan Aké está indisponível. Sergio Aguero, isolado depois de testar positivo para covid-19, retorna ao plantel.

O City venceu o Arsenal no clássico inglês por 1 a 0 no domingo (21) pela 25ª rodada do Campeonato Inglês e agora chega com todo o gás necessário.

Possível Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Dias, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Foden, Jesus.

Histórico de confrontos entre Borussia M’gladbach x Manchester City

Em toda a história do futebol, Borussia Mönchengladbach e Manchester City se enfrentaram seis vezes em partidas oficiais. Assim, o time inglês está em vantagem com três vitórias contra uma dos alemães e dois empates. Agora, resta saber como ficará o histórico depois dos confrontos desta temporada.

A primeira vez aconteceu nas quartas da Taça UEFA, ou Copa Europeia, em 7 de março de 1979. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 na casa dos Citizens. Na volta, os Potros venceram por 3 a 1, ganhando o título ao final da competição.

Pela Champions League, se enfrentaram na fase de grupos dois anos seguidos. Em 2015 foram duas vitórias do City, enquanto em 2016 apenas uma vitória para os ingleses e um empate em 1 a 1, sendo este o último jogo entre as equipes.

Onde assistir ao jogo entre Borussia M’gladbach x Manchester City?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports possui os direitos de transmissões da UEFA Champions League. Assim, você pode acompanhar o jogo entre Borussia M’gladbach e Manchester City através do canal TNT, na tv fechada, e também no Facebook da TNT Sports, a partir das 17h (Horário de Brasília). Além disso, a plataforma Estádio TNT também apresenta a transmissão.

