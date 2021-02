Borussia Mönchengladbach x Manchester City: onde assistir e escalações

Borussia Mönchengladbach e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (24), na Puskás Aréna, na Hungria, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Borussia Mönchengladbach x Manchester City: onde assistir?

O jogo terá transmissão em três lugares:

Canal TNT Brasil, na tv fechada

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como estão as equipes na temporada?

O Gladbach aparece em 8º na tabela do Campeoanto Alemão com trinta e três pontos. Depois de liderar a competição, o time caiu no desempenho e agora luta rodada por rodada para retomar o posto. Dessa maneira, a equipe comandada por Marco Rose não tem Torben Müsel e Famana Quizera, ainda não recuperados de lesões

Enquanto isso, o Manchester City está em primeiro lugar com cinquenta e nove pontos, ou seja, dez pontos de folga na liderança. Assim, segue como o favorito para levantar a taça da temporada. Para o confronto desta quarta, Guardiola não pode contar com Nathan Aké, ainda lesionado. Sergio Aguero aparece na lista.

Possíveis escalações

Possível Borussia M’gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl; Hofmann, Plea.

Possível Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Dias, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Foden, Jesus.

Onde vai ser o jogo entre Borussia Mönchengladbach x Manchester City?

Por conta das restrições do governo alemão à entrada de pessoas da Inglaterra no país pela nova variante do covid-19, a partida acontecerá na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, e sem torcedores no estádio.

Últimos jogos

Ademais, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia foi derrotado pelo Mainz no último sábado (20) por 2 a 1 jogando em casa.

Por fim, o City venceu o Arsenal no clássico inglês por 1 a 0 jogando fora de casa no domingo (21) pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

