Borussia Mönchengladbach x Real Madrid: veja como assistir ao jogo da Champions League

Confronto acontece nesta terça-feira (27), às 17h, pela segunda rodada da fase de grupos. Saiba também onde assistir as outras partidas do dia

Borussia Mönchengladbach e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (27), às 17h, na Alemanha, pela segunda rodada da fase de grupos pela UEFA Champions League.

Depois de estrear com derrota para o Shakhtar Donetsk na semana passada e ocupar a lanterna do grupo B, o time espanhol vai em busca da vitória para garantir os três pontos e espantar a zica.

Borussia Mönchengladbach x Real Madrid: onde assistir?

A partida será transmitida pelo canal TNT Brasil, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar na plataforma do EI Plus.

Como estão as equipes nesta temporada?

O time merengue venceu o El Clasico contra o Barcelona por 3 a 1 no fim de semana e, por isso, vem com moral para o duelo desta terça (27).

No campeonato espanhol, segue em 2º, com treze pontos. Assim, contabiliza quatro vitórias, um empate e uma derrota, mas com um jogo a menos. Por outro lado, na competição europeia, a situação não é favorável, pois zerado, a equipe segue na lanterna do grupo B.

Pelo campeonato alemão, o Borussia ocupa o 6º lugar, com oito pontos. São duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Entretanto, na Champions, o time alemão empatou na rodada passada com a Inter de Milão e, assim, soma apenas um ponto, integrando a vice-liderança atrás do Shakhtar.

Possíveis escalações entre Borussia Mönchengladbach x Real Madrid

Para este confronto, o técnico Zidane terá o belga Hazard à sua disposição, já que está recuperado totalmente de lesão.

Contudo, é esperado que o treinador repita a escalação do clássico, principalmente pelo resultado positivo.

Provável Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kross; Asensio, Benzema, Vinícius.

Marco Rose, técnico do Gladbach, não deu muitos detalhes em entrevista coletiva, entretanto, deu indícios de que László Bénes e Valentino Lazaro podem entrar em campo neste duelo.

Provável Borussia: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmman, Embolo, Thuram; Pléa.

Outros jogos da Champions nesta terça-feira

Ao todo, a bola rola em oito partidas nesta terça-feira (27), com início às 14h55 e 17h.

Então, confira onde assistir cada uma delas.

Grupo A

Atlético de Madrid x RB Salzburg – 17h – Space

Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique – 14h55 – TNT / Facebook Esporte Interativo

Grupo B

Shakhtar Donetsk x Internazionale – 14h55 – Space

Borussia Mönchengladbach x Real Madrid – 17h – TNT

Grupo C

Porto x Olympiacos – 17h – EI Plus

Olympique de Marselha x Manchester City – 17h – Facebook Esporte Interativo

Grupo D

Atalanta x Ajax – 17h – EI Plus

Liverpool x Midtjylland – Facebook Esporte Interativo