Champions League 2021/22: onde assistir o sorteio das oitavas (13/12)

A UEFA realiza nesta segunda-feira, 13 de dezembro, o sorteio que define todos os jogos das oitavas de final da Champions League a partir das 08h (horário de Brasília), em Nyon, na Suíça. Ao todo, 16 equipes estão classificadas na maior competição de clube. Veja onde assistir ao sorteio das oitavas da Champions League.

Horário e assistir o sorteio da Champions League:

O canal TNT Brasil, disponível em operadoras por assinatura, as plataformas digitais do SBT no Youtube e Facebook e o serviço de streaming HBO Max vão transmitir ao vivo o sorteio da Champions League na manhã desta segunda-feira.

SBT SPORTS – No Youtube (SBTSports) e também no Facebook (SBTSportsOficial)

TNT BRASIL – SKY: 108 e 508 / CLARO: 151 e 651/ OI: 48 e 548 / VIVO: 648, 100, 657 e 892

HBO MAX – Disponível por assinatura através do site oficial (www.play.hbomax.com)

Quais são os potes das oitavas na Champions 2021/22?

Dezesseis equipes vão participar do sorteio para as oitavas de final da UEFA. Elas serão divididas em dois potes, com oito cada, onde suas posições finais determinarão quem vão encontrar na etapa.

No pote 1, estarão os times que terminaram em primeiro lugar a fase de grupos. Já no Pote 2, ocupam cada um dos segundos lugares da competição. A regra é clara: equipes do mesmo país não podem se enfrentar, assim como adversários do mesmo grupo também não podem se encontrar nas oitavas.

As partidas de ida serão realizadas em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022 enquanto os jogos de volta tem início em 8, 9, 15 e 16 de março.

POTE 1: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United, Lille

POTE 2: PSG, Atlético de Madrid, Sporting, Inter de Milão, Chelsea, Benfica, RB Salzburg, Villarreal

Como funciona o sorteio da Champions League?

Dezesseis equipes participam do sorteio que define os oito jogos do mata-mata da Champions. Oito times são colocados no Pote 1 enquanto os outros oito vão para o Pote 2 de acordo com as suas colocações nos grupos.

Os times que avançaram em primeiro lugar na fase de grupos garantem o direito de disputar o jogo de volta em casa, isto é, por obter a melhor campanha. Além disso, o gol fora de casa não existe mais, isto é, em caso de empate a partida irá para a prorrogação, independentemente do número de gols que cada equipe marcou em casa e fora. Se após 30 minutos nada mudar, então a disputa de pênaltis acontecerá.

Para o sorteio das oitavas de final, a UEFA define que clubes de um mesmo país não podem se enfrentar, além de adversários que se encontraram durante a fase de grupos também não, ou seja, Manchester City e PSG não podem jogar já que estavam no grupo A.

