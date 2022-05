Champions League 2022: quantas Champions tem o Liverpool?

A Champions League 2022 chega a sua final no dia 28 de maio, quando o Liverpool enfrenta o Real Madrid em busca de mais um título na competição. A última vez que o time inglês venceu o campeonato foi em 2019, em uma final totalmente inglesa, contra o Tottenham. Mas, quantas Champions tem o Liverpool em sua história?

Quantas Champions tem o Liverpool

O Liverpool está no terceiro lugar do ranking de times com mais títulos na Champions League, empatado com o Bayern de Munique. Ambos os times acumulam seis troféus em suas histórias.

O primeiro título do time inglês foi conquistado em 1977, quando venceu o Borussia Mönchengladbach por 3×1. A vitória fez com que o Liverpool fosse o segundo clube inglês e o terceiro britânico a ter uma Champions League. Antes, apenas o Manchester United e o Celtic, da Escócia, tinham conquistado tal feito.

Naquele ano, a equipe do Liverpool vinha de uma boa fase, resultado do excelente trabalho de Bill Shankly, treinador escocês que levantou a equipe que estava na segunda divisão do Campeonato Inglês há cinco anos tornando-os Primeira Divisão. O sucesso repercutiu, claro, na Champions League, quando venceu a competição em 1977 e, também, em 1978. Foram dois anos consecutivos de glória.

A partir da vitória do Liverpool na Champions, passaram-se seis anos com vitórias apenas inglesas. Títulos conquistados pelos times Liverpool (3 vezes), Nottimgham Forest (2 vezes) e Aston Villa (1 vez).

Assim, em um curto período de tempo, o Liverpool havia conquistado mais da metade dos seus títulos. Em 1984, se tornou tetracampeã após vencer o Roma, em jogo na Itália. A partida foi levada aos pênaltis, quando o time inglês conseguiu marcar 4×2.

Depois dessa vitória, teve um jejum de 21 anos até vencer a Champions League novamente. O feito veio em 2005, quando derrotou outro time italiano, o Milan, levando a partida também para a cobrança de pênaltis.

Em 2019, foi conquistado o último título do Liverpool na Champions League, durante uma final totalmente inglesa. O Liverpool derrotou o Tottenham por 2×0 e virou hexacampeão.

Títulos do Liverpool:

1976–77: Liverpool 3 x 1 Borussia Mönchengladbach

1977–78: Liverpool 1 x 0 Club Brugge

1980–81: Liverpool 1 x 0 Real Madrid

1983–84: Liverpool 1(4) x 1(2) Roma

2004–05: Liverpool 3(3) x 3(2) Milan

2018–19: Liverpool 2 x 0 Tottenham

Este ano é a terceira vez que os dois times se enfrentam em uma final da Champions League. Apesar de parecer poucas vezes, essa é uma das partidas mais repetidas na história da Champions League.

A primeira final Liverpool x Real Madrid aconteceu em 1981, trazendo a vitória do time inglês no campeonato por 1×0. Na época, o times inglês vinha de uma boa fase e já conquistava o seu terceiro título em curto período de tempo.

Em 2018, a final Liverpool x Real Madrid voltou a se repetir no estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia. Na época, o Real Madrid conquistou a vitória por 3×1 em cima do Liverpool e se consagrou campeão pela 13ª vez no campeonato. Hoje, o Real Madrid é o time que mais tem vitórias na Champios League, recorde que para ser alcançado levará um pouco de tempo.

Liverpool é o maior campeão inglês?

De fato, o Liverpool é o maior campeão inglês na Champions League. Desde o início da competição, já foram 67 edições e a Inglaterra detém 14 desses títulos. Os times ingleses que têm vitórias na Champions são: Liverpool (6), Manchester United (3), Chelsea (2), Nottingham Forest (2) e Aston Villa (1).

Já a Espanha detém 18 títulos da Champions League, sendo a maioria conquistado pelo Real Madrid (13 troféus). Os outros cinco títulos é de responsabilidade do Barcelona.

Erguendo ou não a taça mais cobiçada da Europa, em questão de números, o Liverpool continua sendo o maior campeão inglês na Champions League. Quando a comparação é de maiores conquistas ao todo (valendo vários campeonato), no entanto, o Liverpool briga com o Manchester United para saber quem é mais vitorioso na Inglaterra.

Quantos títulos o Liverpool tem no total?

Que time tem mais vitórias na Inglaterra? Essa é uma pergunta plausível e repleta de discussões. Afinal, algumas competições foram extintas e outras não são consideradas de tanto “peso” nessa ranking.

Dentre os principais títulos ingleses estão: o campeonato inglês, as copas nacionais (FA Cup e Copa da Liga Inglesa), a Champions League, a Liga Europa, a Recopa Europeia, as supercopas e o Mundial de Clubes.

Considerando essa lista, o Manchester United está à frente do Liverpool com apenas um título de diferença.

O Manchester tem, ao todo, 66 títulos: 2 Mundiais, 3 Champions league, 1 Liga Europa, 1 Supercopa, 1 Recopa, 20 Campeonatos Ingleses, 12 Copas da Inglaterra. 21 Supercopas e 5 Copas da Liga Inglesa.

Já o Liverpool tem 65 títulos: 6 Champions League, 1 Mundial, 3 Liga Europa, 4 Supercopas, 19 Campeonatos Ingleses, 8 Copas da Inglaterra, 9 Copas da Liga Inglesa e 15 Supercopas.

Apenas nesta temporada, o Liverpool conseguiu um feito com o treinador Jürgen Klopp, seguindo para a final em três competições importantes: o Campeonato Inglês, a Copa da Liga Inglesa e a Champions League.