Onde vai ser a final da Champions 2022 entre Real Madrid e Liverpool

Quem curte o futebol internacional está com o cronômetro nas mãos, contando os minutos para a final da Champions League 2022. A grande disputa entre Real Madrid e Liverpool tem data marcada para o dia 28 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília). Onde vai ser a final da Champions 2022, no entanto, mudou em relação ao planejamento inicial feito pela UEFA, entidade máxima do esporte no velho continente. Antes, a partida de decisão ia acontecer em São Petersburgo, na Rússia.

Onde vai ser a final da Champions 2022

A França é onde vai ser a final da Champions 2022. O Stade de France, na cidade de Saint-Denis, espera receber cerca de 80 mil torcedores para a grande final em 28 de maio.

Em 2021, havia sido acordado pela UEFA que a partida de decisão da Champions League 2022 seria decidida em São Petersburgo, na Rússia. No entanto, o país perdeu o direito de celebrar a final da maior competição esportiva entre times do mundo depois de optar pela entrada na guerra contra a Ucrânia, em meados de fevereiro de 2022.

O conflito entre os dois países já estava pré-anunciado desde o ano anterior, quando os líderes das potências já estavam apresentando divergências e as questões políticas estavam bem estremecidas. Porém, o que definiu a mudança no local da final da Champions League de 2022 foi, de fato, a invasão russa ao território ucraniano.

Várias potências ao redor do mundo tentaram pressionar a Rússia para pôr fim à guerra e impuseram algumas sanções sociais, econômicas e políticas. Os efeitos dessa pressão mundial repercutiram na economia, nas relações internacionais e, também, no futebol.

Assim, foi decidido que São Petersburgo não seria mais palco da final da Champions League 2022, e a partida seria levada para a França.

Para a Rússia, assim, a rejeição da final no território representa também um prejuízo econômico, já que o evento é conhecido por movimentar bilhões de dólares todos os anos, além de atrair turistas de todo mundo para assistir o jogo. Só para se ter uma ideia, a partida da final é transmitida para mais de 200 países, ficando atrás em número de espectadores apenas do SuperBowl e da Copa do Mundo.

Quais países já foram sede na final da Champions League?

Os países que mais sediaram finais da Champions League foram a Itália e a Inglaterra. Ambos tiveram nove decisões do campeonato nas suas histórias.

A capital inglesa abrigou oito dos nove jogos da liga no país, todos no estádio de Wembley (antigo Estádio Nacional Inglês), exceto uma final, a de 2003. Isso porque, esse ano, o estádio londrino estava passando por reformas para ser reinaugurado. Assim, em 2003, a decisão entre Milan x Juventus, ambos times italianos, ocorreu no no estádio Old Trafford, em Manchester.

Já as finais na Itália tiveram uma distribuição maior. Milão e Roma receberam quatro finais da Champions League cada, que ocorreram nos estádios de Giuseppe Meazza e no Olímpico de Roma, enquanto a cidade de Bari ficou com uma final, que aconteceu no estádio de San Nicola.

Outros países que costumam receber finais da Champions League são a Alemanha e a Espanha, ambas já sediaram oito vezes a partida de decisão.

A Rússia, que iria sediar a partida da final de 2022, só havia sediado uma única vez outra decisão da Champions League. Em 2008, o estádio Lujniki, em Moscou, viu os times ingleses Manchester United e Chelsea levarem a decisão do campeonato aos pênaltis, com vitória dos Red Devils, liderados por Cristiano Ronaldo.

No tempo normal, o duelo ficou empatado em 1×1. Já nas cobranças alternadas, o United foi mais eficiente e venceu por 6 a 5.

Quem são os maiores campeões da história da Champions?

Citar os maiores campeões da Champions League é falar majoritariamente sobre o Real Madrid. O time espanhol é quem mais venceu o campeonato em disparada. Foram 13 títulos adquiridos em sua história, enquanto o segundo lugar tem apenas sete.

O segundo time com mais vitórias na Champions League é o Milan, com sete troféus, apenas um a mais em relação ao terceiro lugar. Para fechar esse pódio, há um empate. Bayern de Munique e Liverpool foram seis vezes campeões da Champions League.

Em 2022, o Liverpool tem a chance de subir nessa tabela, mas, precisará enfrentar um peixe grande, o Real Madrid. A final da Champions 2022 vai ser no dia 28 de maio, na França.

Lista completa dos times com títulos na Champions League:

– Real Madrid: 13 títulos (1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 2017–18);

– Milan: 7 títulos (1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07);

– Bayern de Munique: 6 títulos (1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012–13 e 2019–20);

– Liverpool: 6 títulos (1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05 e 2018–19);

– Barcelona: 5 títulos (1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15);

– Ajax: 4 (1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95);

– Manchester United: 3 títulos (1967–68, 1998–99 e 2007–08);

– Internazionale: 3 títulos (1963–64, 1964–65 e 2009–10);

– Juventus: 2 títulos (1984–85 e 1995–96);

– Benfica: 2 títulos (1960–61 e 1961–62);

– Chelsea: 2 títulos (2011–12 e 2020–21);

– Nottingham Forest: 2 títulos (1978–79 e 1979–80);

– Porto: 2 títulos (1986–87 e 2003–04);

– Borussia Dortmund: 1 título (1996–97);

– Celtic: 1 título (1966–67);

– Hamburgo: 1 título (1982–83);

– Steaua Bucareste: 1 título (1985–86);

– Olympique de Marseille: 1 título (1992–93);

– Feyenoord: 1 título (1969–70);

– Aston Villa: 1 título (1981–82);

– PSV Eindhoven: 1 título (1987–88);

– Estrela Vermelha: 1 título (1990–91).