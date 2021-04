Champions League no SBT: veja como e quando começa as transmissões

Após alguns anos ausentes na televisão aberta brasileira, a Champions League voltará a ser transmitida em rede nacional. Isso porque, o SBT adquiriu os direitos de transmissão do principal torneio entre clubes no mundo, e exibirá as partidas da competição a partir da próxima temporada. O narrador Téo José, jornalista da emissora, anunciou a novidade durante programação do canal de Silvio Santos. Saiba como será a transmissão da Champions League no SBT.

Quais jogos o SBT transmitirá da Champions League?

O SBT venceu a disputa com a Rede Globo e fechou contrato para exibir a Champions League na televisão aberta. A emissora paulista terá direito a exibir um jogo por rodada, da fase de grupos até a semifinal da competição. No entanto, o canal também exibirá a final do torneio, que ocorre em jogo único, com exclusividade na televisão aberta brasileira.

Tradicionalmente os jogos ocorrem às terças e quartas-feiras, no período da tarde no Brasil, com exceção da finalíssima que é no sábado. Por isso, o SBT terá a opção de transmitir o jogo da Champions League em algum dos dois dias, ficando à sua escolha de acordo com sua estratégia para conseguir audiência.

A emissora também adquiriu os direitos para transmitir a Supercopa da UEFA. O torneio ocorre todas as temporadas e reúne o vencedor da Champions e da Liga Europa, em duelo de jogo único. A ideia com as competições, é de retomar o prestígio com os esportes. Por outro lado, a Uefa busca recuperar a audiência com a televisão aberta brasileira, após Globo e Bandeirantes deixarem de transmitir a competição.

SBT é a nova casa da Liga dos Campeões da Europa ⚽️ Fala aí, meu narrador @teojose 😍 pic.twitter.com/zloxdEUtlE — SBT (@SBTonline) April 6, 2021

Quando o SBT começa a transmissão da Champions?

O acordo da emissora de Silvio Santos com o torneio vai até 2024, mas inicia a partir da próxima temporada, que começa em agosto deste ano. Ou seja, o torcedor terá três anos de transmissões garantidas na televisão aberta brasileira. O canal exibirá 15 jogos por temporada, totalizando 45 até o término do contrato. Além da Champions League, o SBT transmite a Copa Libertadores, mas este com contrato até o ano que vem.

TNT Sports continuará transmitido a Liga dos Campeões?

Embora o SBT tenha adquirido os direitos de transmissão da Champions League, o contrato é válido apenas para a televisão aberta brasileira. Nas redes de canais fechados e streaming a exibição continua com a TNT Sports, que desde 2015 tem a competição exclusiva na Tv fechada.

A emissora da WarnerMedia possui contrato com a Uefa por três temporadas, e assim como do SBT, encerra-se em 2024.

Champions na televisão aberta brasileira

Fundada em 1999, a Rede TV foi uma das primeiras a exibir a Champions League na rede de televisão aberta brasileira. Apenas a TV Cultura transmitiu anos antes. Embora muitos lembrem do canal pela transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2008, ano em que o Corinthians ergueu a taça, a emissora detinha os direitos do torneio europeu, que na época era pouco vistoso, mas que hoje atrai os olhares de todos os torcedores.

A emissora exibia o principal torneio entre clubes do mundo em sua grade de programação, no entanto após alguns anos a competição passou para a Band, Globo, mas a partir da próxima temporada estará no SBT.

