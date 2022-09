Champions: onde assistir Club Brugge x Bayer Leverkusen ao vivo (7/9)

Prontos para a estreia na Champions League, as equipes de Club Brugge e Bayer Leverkusen se enfrentam às 16h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 7 de setembro, pela primeira rodada do grupo B. A partida vai acontecer no Estádio Jan Breydel Stadium, e onde assistir Club Brugge x Bayer Leverkusen ao vivo você confere a seguir.

Estão também no grupo B da Champions League os times de Porto e Atlético de Madrid. Pela primeira rodada na fase de grupos eles se enfrentam na Espanha.

Onde assistir Club Brugge x Bayer Leverkusen ao vivo hoje

O jogo do Club Brugge e Bayer Leverkusen hoje terá transmissão do HBO Max (Serviço de streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

Quer assistir ao jogo completo nesta quarta-feira? Apenas o serviço de streaming vai transmitir o embate da Champions League, disponível em todos os estados do Brasil. A plataforma pode ser encontrada no aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV, apenas se o televisor for compatível.

Para quem já é membro da plataforma do HBO basta acessar a plataforma com o e-mail e a senha de assinante, enquanto interessados em assistir a partida devem escolher o pacote que melhor lhes interessa, com valores entre R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

Club Brugge x Bayer Leverkusen

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica

Arbitragem: Irfan Peljto

VAR: Marco Guida

Rodada: Primeira rodada do grupo B

Onde assisti: HBO Max

Club Brugge e Bayer Leverkusen na temporada

Sem perder por cinco rodadas na temporada, o Club Brugge vem muito confiante para a partida desta quarta-feira, na estreia da fase de grupos da Champions League. Na terceira posição do Campeonato Belga com 16 pontos, a equipe coleciona cinco vitórias, um empate e uma derrota com 17 gols marcados e 7 sofridos. Ocupando um grupo disputado com grandes elencos da Europa, o time belga precisa vencer se quiser brigar nas oitavas de final.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen não faz uma boa temporada, já que só venceu uma partida no Campeonato Alemão em cinco rodadas já disputadas. Para o duelo nesta quarta-feira o elenco alemão vem bastante abalado, onde o fato de jogar fora de casa pode não ajudar. Se quiser vencer, deve garantir 100% do elenco em campo e aproveitar as principais falhas do adversário.

Prováveis escalações do Club Brugge x Bayer Leverkusen:

Para os belgas, es jogadores Buchanan e Lang são desfalques no plantel. Ambos estão lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla; Olsen, Nielsen, Odoi, Vanaken, Meijer; Jutgla e Sowah,

Para os alemães, Wirtz, Bellarabi, Adli e Lunev, lesionados.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapié, Frimpong; Palacios, Andrich, Demirbay, Bakker; Schick e Diaby.

Últimos jogos:

CLUB BRUGGE:

Charleroi 1 x 3 Club Brugge – Sexta-feira, 26/08 – Campeonato Belga

Club Brugge 4 x 0 Cercle Brugge – Sexta-feira, 02/09 – Campeonato Belga

BAYER LEVERKUSEN:

Mainz 0 x 3 Bayer Leverkusen – Sábado, 27/08 – Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen 2 x 3 Freiburg – Sábado, 03/09 – Campeonato Alemão

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Bayer Leverkusen.

