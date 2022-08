Mais uma grande temporada da maior competição de futebol no continente europeu vai começar. Antes mesmo dos principais embates, a UEFA já definiu onde vai ser a final da Champions 2023 e qual é a data da disputa, realizada em partida única com os finalistas na busca pelo grande título da edição. Confira as principais inforamções e fique por dentro da final.

Quando vai ser a final da Champions 2023?

A final da Champions está marcada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. A data foi escolhida pela UEFA, assim como o local da decisão na temporada.

Como em todos os anos, a entidade europeia determina onde será a disputa entre os finalistas. No ano passado, entretanto, a cidade de São Petersburgo, na Rússia, foi escolhida para receber a final da Champions logo no início da temporada.

Mas em fevereiro de 2022, as tropas russas invadiram a Ucrânia e, com a situação, a UEFA se viu obrigada a retirar a final, assim como excluir todos os times russos de todo e qualquer torneio já realizado. Com isso, a final foi transferida para o Stade de France, na França, onde recebeu a disputa entre Real Madrid e Liverpool, com o triunfo dos espanhóis.

Por isso, a UEFA espera este ano todas as obrigações aconteçam da maneira correta. Além disso, por conta da Copa do Mundo do Catar, o torneio terá algumas mudanças entre as datas dos jogos.

Onde vai ser a final da Champions 2022/23?

A final da UEFA Champions League 2022/23 vai acontecer no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, no dia 10 de junho de 2023.

Inaugurado em 2002, o espaço está localizado na área de Basaksehir, na cidade de Istambul, a oeste de Bósforo, com capacidade para receber 75 mil espectadores sentados. Hoje, o estádio é a casa da Seleção da Turquia, utilizada para receber amistosos e até jogos das Eliminatórias da Eurocopa e Copa do Mundo.

De início, o local foi construído para apoiar a candidatura da Turquia para recebe os Jogos Olímpicos de 2008, mas a ideia não foi para frente.

Depois de muitas tentativas, a UEFA finalmente conseguiu trazer a final da Champions para a Turquia. Esta será a segunda final da competição no Estádio Olímpico Atatürk. A primeira aconteceu em 2005, com o jogo entre Liverpool e Milan. No primeiro tempo, o time italiano abriu 3 a 0, enquanto no segundo os ingleses operaram um verdadeiro milagre e conseguiram vencer o título nos pênaltis.

Taça da Champions League

O troféu de campeão da Champions é, sem dúvidas, um dos mais chamativos entre todos os torneios de futebol. Com grandes alças, é conhecido também como “orelhuda”.

Segundo informações da UEFA, a taça tem 73,5 cm de altura e pesa 7,5 kg. O criador da grande obra de arte desejada por torcedores e jogadores é Jürg Stadelmann. De início, em 1955, um modelo menor foi criado para ser entregue aos vencedores da edição, o Real Madrid, fabricada em Berna, na Suíça.

A principal regra da entidade é que desde que foi criada a atual versão, desde 1968 é permitido que a taça permaneça guardada por o clube que vença a Champions cinco vezes ou em três anos seguidos. E aí, começa novamente um novo ciclo.

