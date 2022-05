Champions: onde vai passar jogo do Villarreal x Liverpool hoje

É hora de descobrir quem será o primeiro finalista da Champions em 2022! Nesta terça-feira, Villarreal e Liverpool se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio de La Cerámica, em Vila-Real, na Espanha, pelo confronto de volta na semifinal. A seguir, saiba onde vai passar o jogo do Villarreal x Liverpool hoje ao vivo e todos os detalhes da decisão.

Não tem gol fora de casa na Champions League. Se o placar terminar na igualdade, então a prorrogação será iniciada. Caso nada mude, então a disputa de pênaltis acontecerá.

Que horas é o jogo do Villarreal x Liverpool hoje?

Nesta terça, 3 de maio de 2022, o jogo do Villarreal e Liverpool vai começar às 16h, pelo horário de Brasília, no Estádio de La Cerámica, em Vila-Real, na Espanha.

A transmissão no Brasil acontece às quatro da tarde, mas o jogo tem início na Europa a partir das nove da noite, já que a Espanha está 5 horas à frente do Brasil.

O Estádio de La Cerámica, palco da decisão hoje, tem capacidade para receber aproximadamente 24 mil torcedores. Com a possibilidade do time espanhol avançar para a final pela primeira vez na história, os torcedores prometem lotar o espaço.

Onde vai passar o jogo do Villarreal x Liverpool hoje?

O jogo do Villarreal e Liverpool hoje vai passar no SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h, pelo horário de Brasília na Champions League.

Na TV aberta, o canal do SBT vai transmitir o jogo da Champions hoje para todos os estados do Brasil, com narração de Luiz Alano e comentário de Mauro Cezar Pereira, além da análise de arbitragem de Nadine Bastos.

Pelo canal fechado, a TNT é a responsável por exibir o confronto nesta terça também para todo o país. Entretanto, somente assinantes podem acompanhar ao vivo.

Se quiser acompanhar online, o HBO Max exibe as imagens do jogo com exclusividade. Você pode ver através do aplicativo no celular, computador, tablets ou até na smart TV.

Data: 03/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio de La Cerámica, em Vila-Real, na Espanha

Arbitragem: Danny Makkelie (Holanda)

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Villarreal e Liverpool na Champions League de 2022

Surpreendendo os próprios torcedores, o Villarreal chegou até a semifinal da Champions em 2022. No grupo F, terminou em segundo lugar com 10 pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas para classificar-se até as oitavas. Pelo caminho, deixou para trás a Juventus e depois o favorito Bayern de Munique nas quartas. Na semifinal, perdeu o primeiro jogo para os ingleses, mas ainda tem a oportunidade de virar o resultado ao seu favor para fazer história.

Do outro lado, o Liverpool admite que tem o favoritismo ao seu lado, especialmente porque venceu o primeiro confronto da semifinal em casa. Porém, os comandados de Klopp sabem que todo cuidado é pouco em campo diante de um grande rival. Na fase de grupos o time garantiu a liderança com 18 pontos, ao vencer os seis jogos. Depois, ganhou da Inter de Milão e do Benfica respectivamente. Se realmente avançar, está será a 10ª participação em finais de Champions.

+ Qual é a premiação da UEFA Champions League 2021/22?

Escalações de Villarreal x Liverpool hoje:

Provável escalação de Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquellin; Lo Celso, Moreno e Paco Alcácer. Técnico: Unai Emery

Provável escalação de Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Mané e Luís Diaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Últimos jogos de Villarreal x Liverpool

Liverpool 2 x 0 Villarreal (Champions)

Liverpool 3 x 0 Villarreal (Liga Europa)

Villarreal 1 x 0 Liverpool (Liga Europa)

Confira como foi o primeiro encontro da semifinal.