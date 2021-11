Qual é a premiação da UEFA Champions League 2021/22?

A Champions League é um grande atrativo para os clubes europeus, não apenas por conta de todo prestígio, mas também pelos altos valores que os times recebem. Para está temporada, a UEFA irá distribuir um total de 2 bilhões de euros em premiação da Champions League 2021/22, segundo o jornal italiano Calcio e Finanza.

Qual a premiação da Champions League 2021/2022?

Pela primeira vez na história, a UEFA irá distribuir cerca de 2 bilhões de euros em premiação da Champions League 2021/22. A entidade distribuiu cerca de 1,95 bilhão de euros nas últimas três temporadas da competição. No entanto, cada clube irá receber valores diferentes a depender de sua campanha ao longo do torneio.

Cada um dos 32 clubes classificados à fase de grupos recebe a quantia de 15,64 milhões de euros. As equipes ainda arrecadam nesta etapa 2,8 milhões de euros em cada vitória e € 930 mil por cada empate. Por outro lado, não recebem nada nas derrotas. Os 16 classificados às oitavas de final garantem mais 9,6 milhões de euros.

Nas quartas de final da Champions League 2021/2022, os oito classificados recebem da UEFA a premiação de 10,6 milhões de euros. Os quatro semifinalistas garantem mais 12,5 milhões de euros, enquanto os finalistas ganham 15,5 milhões de euros. Por fim, grande campeão ganha um bônus de 4.5 milhões de euros.

Fase de Grupos: € 15.64 milhões por clube

Oitavas de final: € 9,6 milhões por clube

Classificado às quartas de final: € 10,6 milhões por clube

Classificado às semifinais: € 12,5 milhões por clube

Finalistas: € 15,5 milhões por clube

Campeão: Bônus de 4,5 milhões

Outras premiações da Champions League

Além da premiação da UEFA Champions League 2021/22 ser alta, os clubes recebem uma quantia pelo “fator mercadológico” e então por seu desempenho nos últimos 10 anos.

No fator mercadológico será dividido 300,3 milhões de euros entre os clubes. Cada equipe irá receber uma quantia com base no valor de mercado televisivo. Neste quesito, entra em conta a posição da equipe na liga nacional, posição na Champions e o número de equipes daquele país, que participam da Liga dos Campeões.

Outra premiação da UEFA Champions League 2021/22 será em relação ao histórico do clube nos últimos 10 anos. Com base em um ranking da UEFA, com os coeficientes de cada equipe na década, serão distribuídos 600 milhões de euros entre todos os participantes do torneio europeu.

Quando será a final da Champions League 2021/22?

A grande final da UEFA Champions League 2021/22, que irá garantir ao vencedor a premiação de 15,5 milhões de euros e mais 4,5 milhões de euros pelo título, será no dia 28 de maio de 2022, mas no Estádio de São Petersburgo, na Rússia. A decisão ocorre em jogo único, sempre em um campo neutro.

Veja abaixo o calendário da competição:

Fase de grupos:

14/15 de setembro de 2021: Primeira rodada

28/29 de setembro de 2021: Segunda rodada

19/20 de outubro de 2021: Terceira rodada

2/3 de novembro de 2021: Quarta rodada

23/24 de novembro de 2021: Quinta rodada

7/8 de dezembro de 2021: Sexta rodada

Fase de mata-mata:

15/16/22/23 de fevereiro e 8/9/15/16 de março de 2022: Oitavas de final

5/6 e 12 /13 de abril de 2022: Quartas de final

26/27 e 3/4 de maio de 2022: Semifinais

28 de maio de 2022: Final da Champions 2021/22

