Champions: qual canal vai passar o jogo Real Madrid x Manchester City

Quem ganhar está classificado para a final da Champions em 2022! Nesta quarta-feira, Real Madrid e Manchester City disputam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o jogo de volta na semifinal da Champions League. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar o jogo Real Madrid x Manchester City.

A semifinal não conta gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de empate a prorrogação será iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis tem início.

Qual canal vai passar o jogo do Real Madrid x Manchester City hoje?

Qual canal vai passar o jogo do Real Madrid x Manchester City hoje? O canal TNT e o streaming HBO Max vão transmitir o jogo da Champions hoje ao vivo a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da TNT vai exibir o jogo do Real e Manchester para todos os estados do Brasil, através das operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de André Henning.

Outra opção é o HBO Max para quem não pode assistir pela TV. A plataforma está disponível para tablet, computador, celular e até mesmo na smart TV, para aqueles que preferem assistir tudo de maneira online.

O jogo do Real Madrid e Manchester City vai começar às 16h, pelo horário de Brasília, direto do Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

A transmissão no Brasil será realizada às quatro da tarde, enquanto na Espanha o jogo vai ter início a partir das nove da noite, já que as terras espanholas estão 5 horas à frente de Brasília.

O Santiago Bernabéu passou por reformas no ano passado. Agora, o espaço tem capacidade para receber 81 mil torcedores, com grande expectativa de casa cheia nesta quarta.

Data: 04/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha

Arbitragem: Daniele Orsato (Itália)

Onde assistir: TNT e HBO Max

Real Madrid e Manchester City na Champions League

Depois de levantar o troféu de campeão no Campeonato Espanhol no fim de semana, o Real Madrid concentra as suas atenções na semifinal da Champions. No primeiro jogo, o grupo de Ancelotti fez bonito, mas foi derrotado com atuação superior dos azuis. Desta vez, a dupla Benzema e Vinicius Junior precisa vencer com um gol para levar até a prorrogação e dois ou mais para avançar de maneira direta.

Do outro lado, o Manchester City fez uma belíssima partida na Inglaterra. Agora, sob o comando de Guardiola, precisa manter o alto nível do futebol mais uma vez para vencer e conquistar pelo segundo ano consecutivo o passaporte até a final da Champions. Na temporada passada, o grupo disputou a decisão pela primeira vez na história, mas perdeu para o Chelsea.

Escalação de Real Madrid x Manchester City hoje:

Provável escalação de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Técnico: Ancelotti

Provável escalação de Manchester City: Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus e Phil Foden. Técnico: Guardiola

Últimos jogos de Real Madrid x Manchester City:

Manchester City 4 x 3 Real Madrid (Champions League)

Manchester City 2 x 1 Real Madrid (Champions League)

Real Madrid 1 x 2 Manchester City (Champions League)

Confira como foi o primeiro jogo entre os times na semifinal da Champions.