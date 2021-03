Chelsea x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo da Champions hoje

Chelsea e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Stamford Bridge, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube inglês venceu por 1 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Chelsea x Atlético de Madrid: onde assistir de graça?

O jogo terá transmissão em dois lugares:

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Chelsea aparece em 4ª posição com cinquenta e um pontos. Dessa maneira, venceu catorze jogos, empatou nove e perdeu seis. Brigando pela liderança, o time londrino precisa recuperar o bom desempenho em campo para, assim, continuar vivo na temporada. Então, no confronto de hoje, Tuchel não pode contar com Thiago Silva e Tammy Abraham, lesionados, e Jorginho e Mason Mount suspensos.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid está em primeiro lugar do Campeonato Espanhol com sessenta e três. Com a vantagem de quatro pontos contra o segundo colocado, o clube espanhol tem como principal objetivo manter-se no topo e somar o máximo de pontos possíveis. No jogo de hoje não possui nenhuma nova baixa.

Possíveis escalações de Chelsea x Atlético de Madrid

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Kovacic, Kanté, James; Werner, Hudson-Odoi, Giroud.

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Gimenez; Koke, Llorente, Saul, Carrasco, Correa; Suarez.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes tropeçaram em suas devidas competições no sábado (13). Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea ficou no empate sem gols contra o Leeds pela 28ª rodada.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid também ficou com um ponto ao empatar no 0 a 0 com o Getafe pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

