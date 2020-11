Com 2 gols de Haaland, Borussia Dortmund vence o Club Brugge

Erling Haaland, o norueguês de apenas 20 anos, brilhou mais uma vez na Champions League. Desta vez, marcou dois gols na vitória do Borussia Dortmund nesta quarta-feira (24) em cima do Club Brugge, por 3 a 0, pela quarta rodada do grupo F, no Signal Iduna Park.

Com nove pontos, a equipe alemã lidera o grupo, com um ponto de diferença para o segundo colocado, o time italiano Lazio. Agora, depende de si para carimbar o passaporte até as oitavas de final.

Como foi a partida entre Borussia Dortmund e Club Brugge?

A primeira etapa começou equilibrada, com chances para os dois times marcarem. Krmencik, para os visitantes, teve a melhor oportunidade, mas o impedimento foi marcado. Para o clube da casa, Haaland e Hazard forçaram o goleiro Mignolet a trabalhar, assim, realizando boas defesas.

Aos 18 minutos, entretanto, Haaland recebeu de Sancho e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Signal Iduna Park. A partir daí, o Borussia tomou conta da partida, pressionando cada vez mais o time belga. Aos 45, sobrou tempo para o jovem inglês Sancho fazer o segundo em linda cobrança de falta.

No segundo tempo, o Brugge tentou chegar, mas o resultado não foi o esperado. Então, o Borussia continuou ditando o ritmo de jogo, tendo mais posse e apresentando as melhores chances de gol. Não demorou para Haaland, o goleador da equipe, aparecer mais uma vez. Em falha da defesa visitante, o norueguês aproveitou e chutou para as redes de Mignolet, fechando o placar em 3 a 0.

Escalações:

Borussia Dortmund: Bürki; Meunier; Akanji, Hummels, Guerreiro; Belingham, Delaney; Sancho, Reyna; Hazard; Haaland

Club Brugge: Mignolet; Mata, Kossounou, Deli; Vormer, Balanta; Vanaken, De Ketelaere, Diatta; Lang; Krmencik

Haaland comanda equipe e bate recorde na Champions League

Além de apresentar uma atuação de gala na partida, o garoto também quebrou recordes tanto no Dortmund quanto na competição europeia.

Pelo clube alemão, marcou o gol de número 200 na Champions League, como informou o site oficial do Borussia Dortmund. Além disso, ele atingiu a marca de 16 gols no torneio durante as primeiras 12 partidas.

Como está a situação do Borussia Dortmund na Champions League de 2020/21?

A equipe alemã lidera o grupo F, com nove pontos. Dessa maneira, possui três vitórias e uma derrota. Para garantir a classificação, precisa conquistar mais uma vitória na semana que vem.

Apenas a Lazio pode ameaçar a posição do Dortmund, já que está em segundo lugar, com oito pontos.

Na próxima quarta-feira (02), às 17h, recebe a Lazio. Já na sexta e última rodada, visita o Zenit, na Rússia, na terça-feira (08), às 14h55.

Próximo compromisso de Borussia Dortmund e Club Brugge

O Dortmund, vice-líder do Campeonato Alemão com dezoito pontos, recebe o Colônia no sábado (28), às 11h30.

Ademais, o Brugge joga também no sábado, às 16h45, contra o Mouscron-Péruwelz.