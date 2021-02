Com Cristiano Ronaldo apagado, Porto vence Juventus por 2 a 1

No jogo de dia pelas oitavas de final da Champions League, o Porto aproveitou as falhas da Juventus e venceu por 2 a 1 a equipe italiana nesta quarta-feira (17), jogando no Estádio do Dragão. Com os dois gols marcados nos primeiros minutos de cada tempo, a equipe portuguesa abre vantagem no confronto. Então, veja como foi a partida.

Porto e Juventus pela Champions League

O Porto precisou de um minuto para abrir o placar. Taremi aproveitou a falha de Bentacur para fazer o primeiro em favor do time da casa. Com isso, seguiu pressionando o rival no começo da primeira etapa. A Juventus conseguiu responder apenas aos 15 minutos com Cristiano de cabeça, mas o impedimento foi marcado.

Novamente aos 21 a defesa da Juve cometeu erros bobos e desta vez Sergio Oliveira aproveitou para chutar forte, mas a bola acabou sendo desviada. Assim, a Juventus conseguiu melhorar nos minutos finais do primeiro tempo, com Rabiot de bicicleta. Entretanto, Marchesín conseguiu a defesa. Cristiano também se aproximou da área adversária aos 45, mas foi logo desarmado.

No segundo tempo, a cena se repetiu. Com assistência de Manafá, Marega aproveitou a zaga italiana desligada no jogo e marcou o segundo gol do Porto. Sergio Oliveira mais uma vez apareceu levando perigo para Szczesny aos 6 minutos. Ademais, a Juventus se esforçou para melhorar nos minutos iniciais com Chiesa e Kulusevski, mas acabava sempre esbarrando no time português recuado e em sua marcação. Cristiano, entretanto, teve uma atuação apagada.

Tentando fazer um golaço de bicicleta aos 22 minutos, Corona aproveitou bola de Díaz, mas o goleiro conseguiu espalmar evitando o desastre. Além disso, a arbitragem marcou impedimento em Díaz. Porém, aos 36, Chiesa aproveitou passe de Rabiot e finalizou de direita acertando em cheio o ângulo de Marchesín diminuindo o marcador. A Juventus seguiu pressionando, mas não conseguiu obter mais gols.

Nos acréscimos, Cristiano Ronaldo caiu na área e pediu pênalti mas, mesmo com revisão, o árbitro optou por encerrar a partida, dando o resultado de 2 a 1 para o Porto.

Escalações:

Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Uribe, Corona, Otávio; Marega, Taremi.

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Chiellini, De Ligt, Danilo; Bentacur, Rabiot, McKennie; Chiesa, Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Porto chega com vantagem no confronto das oitavas

O resultado foi melhor para o time português, já que chega para o jogo da volta com a vantagem do resultado. Entretanto, o time comandado por Pirlo conseguiu diminuir a diferença e por isso pode conseguir reverter facilmente esse placar.

Assim, o jogo de volta pelas oitavas da Champions League acontece no dia 9 de março, terça-feira, às 17h, no Juventus Stadium.

Próximo compromisso de Porto e Juventus

Brigando pela liderança, em segundo lugar, Porto enfrenta o Marítimo na segunda (22), às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Português.

Enquanto isso, na próxima segunda-feira (22), a Juventus recebe o Crotona pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45.

