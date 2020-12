A estrela de Romelu Lukaku brilhou em campo nesta terça-feira (01). Por 3 a 2, com dois gols do atacante belga, a Inter de Milão venceu o Borussia Mönchengladbach pela quinta rodada do grupo B na Champions League. Ademais, confira como foi o jogo e como está a situação do torneio.

A equipe visitante saiu na frente com Darmian. Mas, nos acréscimos da primeira etapa, Pléa empatou. Então, Lukaku, em desempenho fenomenal, virou o jogo. Ao final, Pléa novamente marcou, mas não foi o suficiente.

Borussia Mönchengladbach e Inter de Milão na Champions League

O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes criando oportunidades. Mas, logo a Inter conseguiu se sobressair em campo, com Lautaro e Lukaku sendo os responsáveis por levar perigo até a defesa alemã.

Dessa maneira, aos 17 minutos, a Inter finalmente conseguiu abrir o placar. Em passe de calcanhar de Lukaku para Gagliardini, o meia passou a bola para Darmian que, entre as pernas do goleiro Sommer, faz o primeiro gol da partida.

Com o gol, o Gladbach reagiu e foi para cima dos rivais. Thuram e Stindlr tiveram boas chances, mas foram parados por Handanovic e a defesa italiana. Entretanto, aos 46 minutos, Pléa, de cabeça, deixou tudo igual.

Na segunda etapa, os donos de casa voltaram melhores, aparecendo mais na área. Do outro lado, Lautaro meteu uma bomba na trave de Sommer. Até que, aos 19 minutos, Lukaku, em incrível jogada, manda a bola para as redes do Borussia, ampliando o resultado.

Mas não parou por aí. Para fechar com chave de ouro a atuação perfeita em campo, o belga marcou mais uma vez, aos 28 minutos. Porém, a comemoração durou pouco, já que dois minutos depois, Pléa fez o segundo para o time anfitrião.

No finalzinho da etapa, Pléa quase fez hat-trick, mas Embolo, que participou da jogada, estava impedido, tendo o juiz cancelando a marcação com a ajuda do VAR. Em fim de papo, Lukau garantiu a última chance da Inter de Milão e agora segue viva na competição depois de vencer por 3 a 2 nesta terça.

Escalações:

Borussia: Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martínez.

Como fica a situação do grupo B para a última rodada?

Além deste resultado, o Shakhtar Donetsk surpreendeu ao vencer o Real Madrid por 2 a 0, deixando a classificação ainda mais embolada no grupo.

Todas as equipes possuem chances. Em primeiro lugar está o Borussia, com oito pontos. Para avançar, depende de si mesmo, ou seja, vencendo ou empatando está dentro.

Já o time ucraniano, em segundo lugar com sete pontos, pode entrar para as oitavas, mas precisa contar com uma derrota do Real.

O Real Madrid pode passar para a liderança do grupo se vencer. Entretanto, precisa do apoio da Inter.

E a Inter de Milão tem que ganhar em campo e torcer por um vencedor entre Real Madrid e Borussia Mönchengladbach.

Próximo jogos de Borussia Mönchengladbach e Inter de Milão

Os times entram em campo neste final de semana pelos campeonatos europeus. O Borussia visita o Freiburg no sábado (05), pela décima rodada, às 11h30.

Já a Inter recebe também no sábado o Bologna, às 16h45, em jogo válido pela décima rodada do Italiano.