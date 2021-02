Com gol de bicicleta de Giroud, Chelsea vence Atlético de Madrid; veja

Com gol de bicicleta de Giroud, o Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas da Champions League. Jogando fora de casa, em Bucareste, o clube inglês conseguiu a vitória e agora precisa de um empate na volta para garantir sua vaga nas quartas de final da competição. Veja como foi o jogo.

Primeiro tempo fraco das duas equipes

Atlético de Madrid e Chelsea fizeram uma partida com poucas chances de gols. Embora o jogo fosse mando de campo dos espanhóis, o confronto aconteceu em Bucareste, na Romênia. O fato ocorreu pois o governo da Espanha proibiu a entrada dos ingleses em seu país, devido à pandemia do coronavírus.

Dentro de campo, o que se viu foi um jogo fraco das duas equipes. A primeira chance no confronto ocorreu aos 38 minutos do primeiro tempo, em finalização de canhota do atacante Timo Werner, que Oblak então defendeu. Do mais, essa foi a única oportunidade da primeira etapa.

Trinta minutos de jogo para Atlético de Madrid e Chelsea e tá bom pra cochilar — Doentes por Futebol (de 😷) (@DoentesPFutebol) February 23, 2021

Gol de Giroud salva segunda etapa

No segundo tempo, o marasmo continuou, no entanto, o Atlético chegou com perigo em voleio de João Félix, que a bola acabou passando por cima do gol de Mendy. No entanto, 10 minutos depois, o grande lance da partida aconteceu. Logo depois de cruzamento de Marcos Alonso, Hermoso dividiu com Mount e a bola sobrou no alto para o francês. De bicicleta , Giroud mandou para o fundo das redes e marcou o único gol da partida.

A arbitragem no primeiro momento anulou o gol por analisar que o atacante estava em posição irregular. No entanto, após verificação do VAR, o árbitro concluiu que o defensor do clube espanhol foi quem deu o último toque, caracterizando assim o não impedimento.

A pintura do gol de Giroud foi a única grande oportunidade da segunda etapa. Após o tento, o Chelsea conseguiu mais uma finalização com Werner, mas Oblak espalmou. Resultado final: Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea.

Veja o gol de Giroud:

Jogos das oitavas de final da Champions League:

Sevilla 2 x 3 Borussia Dortmund

Barcelona 1 x 4 PSG

Porto 2 x 1 Juventus

RB Leipzig 0 x 2 Liverpool

Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea

Lazio 1 x 4 Bayern de Munich

24/2 – Borussia Mönchengladbach x City

24/ 2 – Atalanta x Real Madrid

Jogo da volta entre Chelsea e Atlético de Madrid

Após vitória inglesa por 1 a 0, as equipes voltam a se enfrentar no dia 17 de março, às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Aos Blues, o empate garante o clube nas quartas de final da Champions League. Já para os espanhóis, só a vitória interessa para continuar na competição.

