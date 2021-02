Com um a mais, Real Madrid vence Atalanta e abre vantagem; veja o gol

O Real Madrid venceu a Atalanta por 1 a 0 nesta quarta-feira (24), Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na Itália, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Com expulsão de Freuler no primeiro tempo, o time espanhol tentou chegar, mas só conseguiu abrir o placar no finalzinho de jogo com Mendy. Então, veja como foi a partida.

Atalanta e Real Madrid na Champions League

Demorou para as equipes engrenarem na partida, apresentando um início de primeiro tempo morno. Foi então que, aos 17, Freuler recebeu o cartão vermelho ao derrubar Mendy fora da área. Em seguida, Isco cobrou a falta na entrada da área mas mandou a bola na barreira.

A Atalanta seguiu até o apito final tentando se segurar com um a menos, evitando as tentativas de ataque do time merengue com Nacho, Modric e Isco. Aos 38, Vinicius Junior tem boa chance mas não consegue driblar a defesa. Um minuto depois, Asensio cabeceia, mas manda nas mãos do goleiro Gollini. Assim, a melhor chance dos italianos aconteceu somente aos 40 minutos com Muriel mandando para fora. Até o intervalo, Casemiro teve boa chance em cabeceio, mas Gollini novamente impede.

Na segunda etapa, o jogo foi ainda mais morno. O Real apresentou boas oportunidades com Vinicius Junior logo nos primeiros minutos, mas sem sucesso. Ainda assim, a equipe visitante conseguiu pressionar os anfitriões que, sem um a menos, pouco chegaram até o gol de Courtois.

Então, aos 41, em cobrança de escanteio, Mendy recebe passe de Modric que, em belo chute, acerta em cheio as redes colocando o Real na frente. A Atalanta tentou reagir nos minutos seguintes, mas não foi o suficiente para empatar.

Com o apito, o Real Madrid vence por 1 a 0 a Atalanta fora de casa e garante a vantagem no jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League.

Escalações:

- PUBLICIDADE -

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Toloi, Romero; Maehle, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Muriel, Zapata.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Isco.

Real Madrid possui vantagem no confronto

Com essa vitória, o Real chega no próximo jogo com a vantagem, precisando somente de um empate. Para a Atalanta, uma vitória com dois gols de diferença é o suficiente.

Todavia, o jogo de volta acontece no dia 16 de março, terça-feira, às 17h, no Estádio Alfredo Di Stefano.

GOLAÇO! Mendy recebe de Modric, ajeita o corpo e dá um belo tapa de direita para abrir o placar. pic.twitter.com/8NiW62TKb9 — Real Madrid Brasil (de 🏠) (@RealBrasil_BR) February 24, 2021

Próximo jogo de Atalanta e Real Madrid

- PUBLICIDADE -

Pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta visita a Sampdoria no domingo (28), às 08h30. Enquanto isso, o Real joga somente na próxima segunda-feira (01) contra o Real Sociedad às 17h.

Última rodada do Brasileirão: veja o que está em disputa no campeonato