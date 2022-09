Como assistir jogo do Real Madrid hoje online pelo celular (06/09)

O atual campeão Real Madrid estreia na nova temporada da Champions League nesta terça-feira, 6 de setembro. Diante do Celtic, o grupo espanhol joga às 16h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow. Com transmissão ao vivo, confira onde e como assistir jogo do Real Madrid hoje online. No grupo F estão Celtic, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e RB Leipzig.

Como assistir jogo do Real Madrid hoje online

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no HBO Max, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília. A plataforma está disponível em todo o Brasil apenas para assinantes. É isso mesmo o que você leu torcedor, o confronto entre Celtic e Real Madrid na primeira rodada da Liga dos Campeões só vai passar no aplicativo do HBO. No entanto, apenas torcedores que são assinantes é que podem assistir ao jogo. Para quem já é assinante, basta acessar a plataforma, encontrar o mosaico e curtir ao vivo. Para quem ainda não é mas quer ter acesso completo, é só entrar no site www.hbomax.com, clicar em “ASSINE AGORA” e escolher o pacote que deseja, seja o de R$ 19,90 por mês ou R$ 27,90. Assim que fizer o seu registro, confira a seguir como assistir jogo do Real Madrid hoje online. 1 – Baixe o aplicativo em seu celular, seja Android ou iOS. Se preferir, também pode entrar pelo computador ou até mesmo no navegador de ambos, o processo é o mesmo. Ao abrir o APP, clica no ícone localizado na direita, indicando o perfil. Depois, se você já é usuário, clique em “entrar na conta”.

2 – O próximo passo é entrar com o seu e-mail e a senha de registro no serviço de streaming. Preencha todos os dados que são pedidos e, assim que o fizer, clique em “entrar”.

3 – Assim que logar em sua conta no HBO Max, o menu principal do aplicativo vai abrir em seu celular. Daí, na página inicial, a propaganda da Champions estará estampada na plataforma. Basta clicar em cima do logo da UEFA e aguardar. No mesmo instante, o mosaico com todos os jogos do dia.

Basta escolher, clicar em cima e aí assistir ao vivo!

Quantas Champions tem o Real Madrid?

O Real Madrid tem 14 títulos da Champions League, maior vencedor da competição com folga em toda a história do torneio internacional. A equipe espanhola levantou a taça pela primeira vez em 1955, com o elenco iniciante. Depois, venceu entre as temporadas de 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2022, atual campeão da Champions League. Na última temporada da competição, o Real Madrid enfrentou o Liverpool na final após vencer o Manchester City, e Pep Guardiola, na semifinal. Com gol de Vinícius Junior, o time de Madrid levantou a taça de número 14. A Liga dos Campeões, como também é chamada no Brasil, é organizada pela UEFA, entidade responsável pelo futebol na Europa. Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos, onde apenas os dois primeiros avançam até as oitavas de final. O terceiro segue para os playoffs da Liga Europa. Leia também: História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba