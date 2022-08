Como assistir jogos da Champions League hoje online ao vivo (16/08)

Os playoffs na Champions League, a última etapa preliminar, começam nesta terça-feira, 16 de agosto, com três confrontos. Com início às 16h (horário de Brasília), a bola vai rolar nos jogos da Champions League hoje com transmissão ao vivo pela TV e online para o torcedor acompanhar como e onde quiser.

Confira a programação do torneio nesta terça e como assistir pelo celular as partidas.

Jogos da Champions League hoje – 16/08/2022

A programação desta terça-feira apresenta três jogos da Champions League hoje, válidos pela primeira partida dos playoffs, a última na fase preliminar.

Doze equipes disputam o mata-mata, onde apenas seis garantem as vagas para a fase de grupos da maior competição de clubes no futebol do mundo. Ao fim da competição, se juntam aos outros 26 já classificados e assim participam do sorteio da UEFA, marcado para 25 de agosto na Turquia.

O time do Copenhague enfrenta o Trabzonspor nesta terça-feira, na Dinamarca. Ambas as equipes chegam aos playoffs de maneira direita. Já o jogo entre Rangers e PSV apresenta dois classificados através da terceira fase preliminar.

Fechando a terça-feira, o confronto entre Bodo/Glimt e Dínamo de Kiev também conta com duas equipes que lutaram até o fim nas primeiras fases da Champions.

Rangers x PSV

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, em Gasglow, na Escócia

Onde assistir: SBT, SBT Vídeos, Site do SBT, TNT e HBO Max

Bodo/Glimt x Dínamo de Kiev

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Aspmyra Stadion, em Bodo, na Noruega

Onde assistir: HBO Max

Copenhague x Trabzonspor

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca

Onde assistir: Space e HBO Max

Como assistir jogos da Champions League hoje online?

Os jogos da Champions League hoje possuem transmissão no SBT, pela TV aberta, nos canais TNT e Space, pela TV fechada em operadoras para assinantes.

Para o torcedor que prefere acompanhar online, tem a oportunidade de assistir no site do SBT, no aplicativo e pelo streaming HBO Max, para assinantes.

O torcedor pode assistir aos jogos tanto pelo celular, como no tablet, computador ou até na própria Smart TV, de acordo com a programação dos jogos da Champions League hoje.

Rangers x PSV no celular e computador

O confronto entre Rangers e PSV hoje vai passar no SBT, pela TV aberta, com retransmissão no site e aplicativo SBT Vídeos.

A primeira opção é acompanhar o duelo pelo site. Basta acessar www.sbt.com.br, seja pelo celular, tablet ou até mesmo no computador. Lembrando que a transmissão é 100% gratuita em qualquer um dos serviços.

Ao acessar o site, o primeiro passo é clicar na opção “AO VIVO”, disponibilizada na parte superior do lado esquerdo em vermelho.

Depois, ao aparecer o player com a imagem do SBT no centro da tela, o torcedor deve clicar no play que aparece, assim como mostra a imagem a seguir. Assim que o anúncio terminar, a transmissão do canal principal vai começar.

O processo pelo computador, celular ou tablet é o mesmo.

Outra opção é acompanhar pelo aplicativo do SBT através do celular, Android ou iOS, ou também pelo tablet. Tudo o que o torcedor deve fazer é procurar por SBT na loja de aplicativos e baixar a primeira opção, SBT Vídeos.

A plataforma é gratuita. Pelo celular, outra opção também é acompanhar pelo próprio navegador no site oficial.

Ao baixar o aplicativo, basta clicar no mesmo e entrar. Não é necessário login ou senha, muito menos assinatura para utilizar a plataforma.

O próximo passo para assistir online é clicar no ícone “Ao vivo”, na parte de baixo do menu escrito em branco. A partir daí, a transmissão vai aparecer na tela do celular. Clique no player e pronto, a programação do SBT está ao vivo e de graça.

Bodo/Glimt x Dínamo de Kiev e Copenhague x Trabzonspor no celular e no computador

Para acompanhar as emoções de Bodo/Glimt contra Dínamo de Kiev, ou Copenhague e Trabzonspor online, o torcedor tem a opção do streaming HBO Max.

No entanto, diferente do jogo entre Rangers e PSV, a transmissão é exclusiva para assinantes, já que o HBO Max só está disponível por assinatura.

Para quem não é membro da plataforma, basta acessar o site www.hbomax.com pelo celular ou computador, e clicar em “Assine agora” que aparece no meio da tela. Dois pacotes aparecerão disponíveis ao torcedor.

O primeiro é no valor de R$19,90 pelo Mobile, enquanto o outro com mais opções no valor de R$27,90 é o Multitelas. Escolhido, o torcedor deve clicar em “Quero este plano” e fazer o cadastro.

Para quem já é assinante do HBO Max, é só acessar pelo computador no site (play.hbomax.com), clicar em Entrar na parte de cima para o lado direito, e entrar com o usuário do e-mail e a senha.

Assim que o painel do HBO abrir, o torcedor deve descer até o mosaico dos jogos da Champions. Lá, ele vai encontrar os três jogos desta terça-feira para assistir, incluindo Rangers x PSV ao vivo.

Pelo celular, o modelo do streaming é o mesmo. Baixe o aplicativo no Android ou iOS de graça, entre com a senha e o e-mail. Assim que o mosaico aparecer, procure a área com os jogos da Champions e clique no ícone do confronto que deseja assistir.

