A partir das 13h (horário de Brasília), a UEFA realiza o sorteio da fase de grupos da Champions 22/23 nesta quinta-feira, 25 de agosto. A competição mais esperada no futebol está de volta, com trinta e duas equipes na primeira fase. Entenda como funciona o sorteio da Champions League e como vai ser o sorteio.

O sorteio da fase de grupos da Champions 22/23 vai ser na quinta-feira, 25 de agosto, a partir das 13h (Horário de Brasília), em Istambul, na Turquia. A UEFA é quem realiza o sorteio, assim como também é quem determina a localização e o horário.

Para assistir, basta sintonizar o canal da TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Online, o serviço de streaming HBO Max disponibiliza a retransmissão do sorteio para os assinantes da plataforma.

Enquanto isso, a opção de assistir de graça também está disponível pelo canal do SBT Sports pelo Youtube, com apresentação ao vivo de Domitila Becker e Mauro Beting.

Como funciona o sorteio da Champions League na fase de grupos?

Trinta e duas equipes participam do sorteio da fase de grupos da Champions. Elas são divididas em quatro potes para o sorteio, onde o pote 1 tem os atuais campeões da Liga Europa e da Champions e dos torneios nacionais da Europa. Já nos potes 2, 3 e 4 ficam os outros clubes de acordo com cada coeficiente no ranking da UEFA.

A única restrição do sorteio é que times do mesmo país não podem se enfrentar, ou seja, não podem estar juntos entre os grupos. Na quinta-feira, o evento conta com apresentares convidados pela UEFA. Assim que as apresentações terminam, é hora do sorteio.

O primeiro apresentador tira uma bolinha no pote 1, depois uma bolinha em cada um dos potes e assim vai se formando todos os oito grupos, com quatro times cada.

Confira a seguir os potes.

Pote 1

Real Madrid (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Manchester City (ING)

Milan (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (HOL)

Pote 2

Liverpool (ING)

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING)

Pote 3

Borussia Dortmund (ALE)

RB Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Benfica (PORT)

Pote 4

Club Brugge (BEL)

Celtic (ESC)

Maccabi Haifa (ISR)

Viktoria Plzeň (REP)

Rangers (ESC)

Copenhagen (DIN)

Dínamo Zagreb (CRO)

Olympique de Marseille (FRA)

Tabela de jogos da Champions

A UEFA confirmou que a tabela completa com todos os jogos da fase de grupos da Champions será divulgado logo após o sorteio. Serão jogos na terça e quarta-feira, com horários a serem definidos pela própria entidade, por seis rodadas em cada um dos grupos.

Isso significa que cada time se enfrenta duas vezes, dentro e fora de sua casa. Além disso, por conta da Copa do Mundo no Catar, a competição será reduzida entre os seus dias na fase de grupos.

A primeira rodada da fase de grupos será realizada em 6 e 7 de setembro, seguindo até a 1 e 2 de novembro.

Leia também: Dias dos jogos do Brasil na Copa 2022: calendário e horários