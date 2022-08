Copenhagen x Trabzonspor: onde assistir e horário hoje (16/08)

As equipes de Copenhagen x Trabzonspor se enfrentam nesta terça-feira, 16 de agosto, pela primeira partida dos playoffs da Champions League. A partida está marcada para começar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, com transmissão ao vivo.

Onde assistir Copenhagen x Trabzonspor hoje

O jogo terá transmissão do Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal do Space vai passar o jogo dos playoffs da Champions nesta terça-feira, disponível somente para assinantes da TV fechada. O torcedor deve obter a emissora na programação.

Outra maneira é através do streaming HBO Max. Pelo site (www.hbomax.com) a assinatura é no valor de R$19,90 por mês ou R$27,90. Para assistir, basta acessar a plataforma pelo celular, smart TV, computador ou no tablet.

Data: Terça-feira, 16/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca

Arbitragem: Michael Oliver

Onde assistir: Space e HBO Max

Prováveis escalações de Copenhagen x Trabzonspor

Os anfitriões não tem desfalques para o jogo desta terça, na Champions.

Provável escalação do Copenhagen: Johnsson; Diks, Vavro, Davit Khocholava, Kristiansen; Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson; Daramy e Biel.

Para os visitantes, nenhum jogador está indisponível.

Provável escalação do Trabzonspor: Çakir; Larsen, Denswill, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Siopis, Visca, Haspolat, Bakasetas; Trézéguet e Cornelius.

Quando começa a fase de grupos da Champions?

A fase de grupos na Champions League vai começar em 6 de setembro de 2022, assim que os playoffs terminarem. Depois, o sorteio da fase de grupos será realizado pela UEFA para definir todos os grupos.

O primeiro sorteio da fase de grupos será em 25 de agosto, quinta-feira, em Istanbul, na Turquia, com 26 times classificados e depois os seis vencedores dos playoffs. Assim, as trinta e duas equipes são divididas em oito grupos de quatro cada onde jogam por seis rodadas entre pontos corridos.

O Pote 1 traz o campeão da Champions e Liga Europa, além dos seis campeões das principais ligas. Do Pote 2 ao 4 estão os classificados pelo ranking da entidade. É importante ressaltar que equipes do mesmo país não podem se enfrentar.

A fase de grupos tem início em 6 de setembro de 2022, seguindo até o dia 2 de novembro. Daí, o sorteio das oitavas será realizado no dia 7 de novembro.

Confira o calendário completo de quando começa a Champions 22/23 na fase de grupos e o mata-mata.

FASE DE GRUPOS:

Rodada 1 da fase de grupos: 6/7 de setembro de 2022

Rodada 2 da fase de grupos: 13/14 de setembro de 2022

Rodada 3 da fase de grupos: 4/5 de outubro de 2022

Rodada 4 da fase de grupos: 11/12 de Outubro de 2022

Rodada 5 da fase de grupos: 25/26 de outubro de 2022

Rodada 6 da fase de grupos: 1/2 de novembro de 2022

MATA-MATA:

Sorteio dos oitavas de final: 7 de novembro de 2022

Oitavas de final: 14/15/21/22 fevereiro e 7/8/14/15 de março de 2023

Quartas de final:11/12 e 18/19 de abril 2023

Semifinal: 9/10 e 16/17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

Leia também: VÍDEO: Técnicos Tottenham e Chelsea brigam em clássico