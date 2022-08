VÍDEO: Técnicos Tottenham e Chelsea brigam em clássico

Tottenham e Chelsea empataram em 2 x 2 neste domingo, 14 de agosto, com técnicos protagonizando cena ao fim do jogo

Pela segunda rodada do Campeonato Inglês, Chelsea e Tottenham empataram em 2 a 2 neste domingo, 14 de agosto, em clássico londrino no Stamford Bridge. Além da disputa acirrada dentro de campo, o clima também esquentou entre os técnicos Tottenham e Chelsea ao fim da partida, com direito a provocações.

Técnicos Tottenham e Chelsea se provocam ao fim do clássico inglês

O clássico londrino entre Tottenham e Chelsea deu o que falar neste domingo. Não apenas pelo que rolou dentro do gramado, mas sim pela confusão fora dele. Ao apito final, após uma longa série de provocações durante a partida, os técnicos Tottenham e Chelsea protagonizaram uma grande discussão, com jogadores apartando os dois comandantes no mesmo instante.

Até os minutos finais do segundo tempo, o Chelsea estava à frente do placar contra o Tottenham. Durante o jogo, Thomas Tuchel, comandante dos Blues, provocou entre olhares e gestos Antonio Conte, técnico do Tottenham. As cenas foram vistas durante todo o clássico londrino.

Porém, nos acréscimos do segundo tempo, Harry Kane deixou tudo igual no clássico, 2 a 2. Neste momento, Conte aproveitou para tirar onda e comemorar o gol. Assim que o árbitro Anthony Taylor decretou o fim do jogo, Tuchel e Conte se cumprimentaram, mas o técnico do Chelsea não soltou a mão do colega de profissão.

O técnico do Tottenham reprovou o ato, e partiu para cima de Tuchel. Jogadores e até membros da comissão do Chelsea tiveram de separar os treinadores, gerando uma instante briga e confusão dentro de campo. O juiz expulsou os dois do campo.

Confira o momento em que os técnicos Tottenham e Chelsea se provocaram.

Queremos cenas como essa no Brasil 🙏pic.twitter.com/B93eFXjowk — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 14, 2022

Tottenham e Chelsea empatam na segunda rodada do Campeonato Inglês

O clássico londrino entre Chelsea e Tottenham foi emoção do começo ao fim, literalmente. Com elenco completo, as equipes entraram em campo dispostos a buscarem a vitória em qualquer custo.

Com postura ofensiva, o Chelsea abriu o placar aos 19 minutos com Koulibaly. Até o primeiro tempo, os Blues permaneceram na vantagem e conseguiram segurar a vantagem. O Tottenham não teve boas jogadas.

No segundo tempo, os Spurs foram superiores. Hojbjerg aproveitou o erro de Jorginho na área e, aos 23 minutos, deixou tudo igual na partida. O Chelsea só conseguiu reagir 32 minutos, na reta final da partida com Reece James, em bela jogada de Sterling.

Nos acréscimos, Harry Kane empatou o jogo em 2 a 2, para a alegria do técnico Conte, que provocou a torcida.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do jogo entre Chelsea e Tottenham neste domingo.

