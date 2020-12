Ferencváros x Barcelona (2/12): onde assistir ao jogo da Champions

Ferencváros e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 17h, pela quinta rodada do grupo G da Champions League, na Puskás Aréna, em Budapeste. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

O time da Catalunha entra em campo já classificado e agora briga somente para continuar em primeiro lugar no grupo. Enquanto isso, para o time anfitrião, a disputa é apenas pela vaga na Liga Europa.

Ferencváros x Barcelona: onde assistir?

A partida entre Ferencváros x Barcelona tem transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como está a situação do grupo G na Champions?

Tanto Barcelona como Juventus já estão classificadas para as oitavas da competição. Em primeiro lugar está o time espanhol, com doze pontos. Na vice-liderança, os italianos, com nove. Assim, os dois entram em campo nesta quarta para brigar pela primeira posição, o que garante inegavelmente uma vantagem na hora do sorteio.

Enquanto isso, Dínamo de Kiev e Ferencváros possuem apenas um ponto e não tem mais chances de classificação. Dessa maneira, resta apenas o terceiro lugar, que garante vaga na segunda fase da Liga Europa.

Possíveis escalações de Ferencváros x Barcelona

Do lado anfitrião, o Ferencváros não possui novas baixas no elenco. Ademais, a expectativa fica para o atacante Myrto Uzuni.

Provável Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Heister, Dvali, Frimpong, Blazic; Zubkov, Somalia, Siger, Uzuni; Nguen.

Para este jogo, o Barcelona não tem Ter Stegen, Lionel Messi e Coutinho no plantel. Isso porque, em entrevista coletiva, o treinador Koeman afirmou que dará uma chance aos jogadores jovens, assim, dando um descanso aos experientes.

Ademais, Piqué, Araújo, Sergi Roberto, Ansu Fati e Umtiti continuam sendo baixas para o time.

Provável Barcelona: Neto; Dest, Jong, Mingueza, Lenglet; Pjanic, Busquets; Trincao, Pedri, Griezmann; Braithwaite.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Istanbul x RB Leipzig – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Rennes – 14h55 – Canal Space

Borussia Dortmund x Lazio – 17h – EI Plus

Manchester United x PSG – 17h – Facebook Esporte Interativo

Juventus x Dínamo de Kiev – 17h – Canal TNT

Club Brugge x Zenit – 17h – EI Plus

Sevilla x Chelsea – 17h – Canal Space