Final da Champions 2023: em qual estádio será a decisão entre Inter e City

A Liga dos Campeões da UEFA é uma das competições de futebol de clubes mais prestigiadas do mundo, e a Final da Champions 2023 será realizada em Istambul, na Turquia. Como a cidade abriga alguns dos marcos mais emblemáticos, incluindo a Hagia Sophia, a Mesquita Azul e o Grande Bazar , é o destino perfeito para fãs de futebol e turistas. Veja detalhes da decisão entre Inter e City:

Em qual estádio será a final da Champions 2023?

A final da Champions 2023 entre Manchester City e Inter de Milão vai ser no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, no sábado, 10 de junho às 16h, horário de Brasília.

O estádio foi construído entre 1999 e 2002, com capacidade para comportar mais de 75.000 torcedores. Inicialmente, a proposta de construir o espaço era apoiar a candidatura da Turquia para os Jogos Olímpicos de 2008. Hoje, o Ataturk é a casa da Seleção Turca.

Está é a segunda vez que o Estádio Olímpico Atatürk receberá uma final da Champions. Em 2005, Liverpool e Milan disputaram a orelhuda em partida emocionante. O Milan vencia por 3 a 0 até que os Reds voltaram do intervalo para empatar o jogo e ficar com a vitória nos pênaltis.

Em 25 de maio de 2005, Liverpool e Milan disputaram a final da Champions League no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Os Reds alcançaram a partida decisiva depois de vencerem o Bayer Leverkusen, Juventus e o Chelsea nas fases eliminatórias. Já o Milan passou por Manchester United, Inter de Milão e PSV.

Na final, os italianos saíram na frente no primeiro tempo por 3 a 0, gols de Maldini e dois de Crespo. Após voltarem do intervalo, os ingleses conseguiram reverter o placar com gols de Gerrard, Alonso e Smicer. Nos pênaltis, o Liverpool é quem ganhou a final da Champions por 3 a 2.

Onde vai ser a final da próxima Champions?

Daqui um ano, o público assistirá a final da próxima Champions League , que vai ser no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, entre os dois finalistas em maio ou junho, como manda a tradição. O espaço recebe a final pela oitava vez, um recorde.

Wembley é um dos estádios de futebol mais famosos do planeta. O espaço passou por uma grande transformação em 2007, desde que sediou a final da Copa dos Clubes Campeões Europeus em 1992. Wembley tem capacidade para receber 90 mil torcedores.

Em 2025, a decisão será na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

