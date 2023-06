Estreia de Messi no Inter Miami em 2023 já tem data

Aos 35 anos, Lionel Messi é o novo jogador do Inter Miami e vai jogar o MLS, principal liga de futebol profissional nos Estados Unidos. O argentino terá os brasileiros Gregore e Jean Mota como companheiros de equipe, e a estreia de Messi já está marcada. veja os detalhes.

>> Qual vai ser o salário do Messi no Inter Miami em 2023

Quando será a estreia de Messi no Inter Miami?

A estreia de Lionel Messi no Inter Miami deve acontecer em 21 de julho, sexta-feira, contra o Cruz Azul, do México, na Copa da Liga, de acordo com o portal The Athletic. Porém, Messi tem a ideia de esperar para fazer a sua estreia na temporada regular da MLS, o que o manteria fora até o fim de agosto.

A Copa da Liga, ou Leagues Cup, é uma competição que reúne equipes da MLS e da Liga MX (do México). Os ingressos para o jogo já estão esgotados.

A MLS reúne 29 equipes, divididas entre Conferência Leste e Oeste. Neste momento, o Inter Miami está na lanterna da conferência Leste com 15 pontos, somados em cinco vitórias e 11 derrotas.

Confira o vídeo do anúncio de Messi.

Com exclusividade, a AppleTV+ transmite os jogos da MLS na temporada. Por R$ 34,90 por mês ou R$ 249/ano é possível comprar o pacote e assistir todos os confrontos da liga.

Porém, as narrações dos confrontos são em inglês e não português. Como o serviço é norte-americano, a cobertura acontece na língua nativa do campeonato. A MLS vem caindo no gosto do público, com tendência a melhorar com a contratação de Lionel Messi.

É possível assistir no celular, tablet, smartv e também nos consoles de videogames. A mensalidade AppleTV é R$ 14,90 por mês.

Trajetória de Messi no futebol

Messi nasceu em Rosario, na Argentina, cidade localizada a 300 km a noroeste de Buenos Aires. Com talento nos pés e muita força de vontade, Lionel integrou as categorias de base do Newell's Old Boys, quando em 2000 transferiu-se para o Barcelona, na Espanha.

A partir daí, a história entre Lionel Messi e Barcelona nasceu. O argentino se tornou um grande ídolo do clube, conquistando quatro taças da Champions, além de dez títulos do Campeonato Espanhol, três Mundiais, sete Copa do Rei e até oito troféus da Supercopa da Espanha. Foram 778 partidas com 672 gols, de acordo com o Transfermarkt.

Em 2021, Messi decidiu aventurar-se em Paris, na França. Assinou contrato de duas temporadas com o PSG, mas não alcançou o seu principal objetivo, a final da Champions. Ganhou duas taças da Ligue 1 e uma Supercopa da Fraça.

Ao fim do seu contrato, Messi optou por não renovar. Com a conquista da Copa do Mundo em 2022 com a Argentina, o meia decidiu dar atenção à família e, mesmo querendo assinar com o Barcelona, optou pelos Estados Unidos.

